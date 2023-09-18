الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء

الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء
التاريخ
9/18/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
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