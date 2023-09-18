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أبو الغيط يدعو سلوفينيا لدعم القضايا العربية خلال عضويتها بمجلس الأمن

9/18/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) التقى
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع
نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط حرص على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة فوز بلادها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن، معرباً عن امله في أن تلعب سلوفينيا من خلال هذه العضوية دوراً داعماً للقضايا العربية داخل المجلس وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأهم لاستقرار الأمن في المنطقة والعالم، ومشيرا إلى المواقف الاخيرة لسلوفينيا
التي كانت ايجابية حيال يعض القضايا العربية.



واضاف المتحدث الرسمي، ان الوزيرة السلوفينية استفسرت حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبر الأمين العام عن
انزعاجه حيال التدهور الخطير الذي لحق بأوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة لحقوقهم ولحملات غير مسبوقة من القمع، خاصة مع وجود حكومة هي الأكثر يمينية على رأس السلطة في اسرائيل.



وقال المتحدث إن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات منها الأزمة الليبية والوضع في السودان وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن.







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