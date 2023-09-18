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زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب جنوب الجزائر

9/18/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية جنوبي الجزائر العاصمة.

وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم عند الساعة 12:55، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة.
وأوضح المركز أنه تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.
جدير بالذكر أنه في 8 سبتمبر، ضرب زلزال عنيف جبال الأطلس الكبير في المغرب، حيث بلغت قوته 7.2 درجة وأودى بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

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