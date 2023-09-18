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الثقافة التونسية: إدراج جزيرة جربة رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو

9/18/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الشئون الثقافية في تونس إدراج جزيرة جربة رسميا اليوم على لائحة التراث العالمي لمنطمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".


وبحسب بيان لوزارة الشئون الثقافية التونسية فإنه تم اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض القبول النهائي لملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" بحضور وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي والوفد التونسي المرافق لها خلال الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي التي انطلقت في العاشر من سبتمبر 2023 وتتواصل فعالياتها إلى يوم 25 سبتمبر الجاري.


يشار إلى أن جزيرة جربة تضاف إلى قائمة الثماني مواقع المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة ومدينة سوسة ومدينة القيروان ومدينة كركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.


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