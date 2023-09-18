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أبو الغيط: حل الدولتين يحتضر.. وهو السبيل الوحيد لإرساء السلام بالمنطقة

9/18/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من مخاطر تقويض حل الدولتين، داعيا إلى
وضع المبادرة، التي ترعاها الجامعة
منذ اطلاقها، مجدداً على الأجندة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط أمام
الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي عقدت
على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وأضاف أبو الغيط "حل الدولتين يحتضر".. رغم كونه الحل الذي يقبله المجتمع الدولي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلى، وكذلك قبله الفلسطينيون للتحرر من الاحتلال، مشددا على أن السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين.
وشدد الأمين العام على أن
واقع الاحتلال الإسرائيلي مستهجن ومخجل وبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يقوض عمداً اية امكانية لتطبيق حل الدولتين في المستقبل عبر خطة مستمرة لتكريس واقع الأبارتايد وبحيث يعيش الفلسطينيون على أرضهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأوضح أن
التسلسل الذي وضعته مبادرة السلام العربية
واضح تماما، حيث يقوم على انهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، بما يمهد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وحينها فقط قد يؤدي التطبيع الشامل للعلاقات الى السلام الشامل والرخاء الإقليمي.



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