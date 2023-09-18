أبو الغيط: حل الدولتين يحتضر.. وهو السبيل الوحيد لإرساء السلام بالمنطقة

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط أمام

الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي عقدت

على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.



