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هيئة الرقابة الصحية تعلن أسماء المستشفيات الحاصلة على شهادات اعتماد

9/18/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحي GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:



- وحدة طب الاسرة بالزريقات بحري بالأقصر

- وحدة طب الأسرة بالقرايا بالاقصر

- وحدة طب أسرة عين غصين بالاسماعيلية

- مركز اليوسف للأشعة بمحافظة السويس

- مركز العيون الدولي بالجيزة



وفي ذات السياق، قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة منح شهادة تسجيل لكل من:



- مستشفى راس سدر بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة المزينة في نويبع بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة ابو زنيمة بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة راس سدر بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة الأمل بالسويس

- وحدة طب أسرة المحروسة بالسويس

- وحدة طب أسرة الاسباعية بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة أبو صويرة بجنوب سيناء



وصرح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن نظام الإحالة من أهم مقومات استقامة النظام الصحي للجمهورية الجديدة، حيث يحد من ازدحام المستشفيات من خلال التوجيه الصحيح للمريض مؤكدا أهمية دور طب الأسرة
ووحدات الرعاية الأساسية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تقدم أكثر
من 70 % من الخدمات الصحية للمنتفعين.



وأضاف أن الحصول على اعتماد "جهار" وفقاً لمعايير الجودة هو بوابة الدخول الى التأمين الشامل التي تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري.



وأكد د. أحمد طه علي أهمية
الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص في تقديم خدمات ذات جودة عالمية من خلال المشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة.



وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).







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