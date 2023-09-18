Monday, 18 September 2023 10:54 GMT

رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة.. صور

9/18/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Youm7) تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا، وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

وشهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدد من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي إمبابة.
يُذكر أن محافظة الجيزة شنت مؤخرا من خلال حي المنيرة، حملات استهدفت المحال والمنشآت التجارية والمقاهي المتعدية على الطريق العام بشارع امتداد البصراوي وطريق البراجيل، والتي أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال، ضمت كراسي وترابيزات واستاندات، وذلك تحت إشراف رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.


رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة


رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة



MENAFN18092023000132011024ID1107092184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث