اليوم السابع: الرئيس السيسى فى الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





قصور الثقافة

مصنع اكتشاف المواهب وحصن الشباب ضد الأفكار الهدامة..

المنيا: منافسات ومسابقات وقوافل فى قرى «حياة كريمة».. شمال سيناء: تنير عقول الأطفال.. بنى سويف: شريان مواهب الصعيد..

الأقصر: دعم الصغار والكبار والسيدات أسبوعيا.. الغربية: تقديم عروض فنية ومسرحية للمبدعين والشباب





غدا.. على صفحات «اليوم السابع» أقوى ملحق عقارى بمناسبة معرض سيتى سكيب





نواب وسياسيون يشيدون بقرارات الرئيس السيسى لدعم المواطنين..

حزب المصريين الأحرار: الدولة ترفع شعار الحماية المجتمعية أولا.. «حماة الوطن»: رسائل طمأنة تقلل آثار الأزمات الاقتصادية.. و«الحرية»: الرئيس حريص على سماع صوت المصريين





«تنمية المشروعات» ينظم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية 8 أكتوبر المقبل











