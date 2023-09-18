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اليوم السابع: الرئيس السيسى فى الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين

9/18/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيس السيسى فى الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


الرئيس السيسى فى الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين..
الرئيس يبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية

قصور الثقافة
مصنع اكتشاف المواهب وحصن الشباب ضد الأفكار الهدامة..
المنيا: منافسات ومسابقات وقوافل فى قرى «حياة كريمة».. شمال سيناء: تنير عقول الأطفال.. بنى سويف: شريان مواهب الصعيد..
الأقصر: دعم الصغار والكبار والسيدات أسبوعيا.. الغربية: تقديم عروض فنية ومسرحية للمبدعين والشباب


نواب وسياسيون: قرارات الرئيس السيسى ترفع شعار الحماية المجتمعية أولا..
80 ألف مستفيد من مبادرة الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات التأخير

غدا.. على صفحات «اليوم السابع» أقوى ملحق عقارى بمناسبة معرض سيتى سكيب


مستشفى العاصمة الإدارية.. أول صرح طبى مميكن بنظام HIS.. «اليوم السابع» داخل نواة الطفرة الصحية فى الجمهورية الجديدة.. 11 مبنى معالجا بمواد مضادة للبكتيريا.. ويحتوى على 223 سريرا و13 حضانة ويغطى كل التخصصات العلاجية

نواب وسياسيون يشيدون بقرارات الرئيس السيسى لدعم المواطنين..
حزب المصريين الأحرار: الدولة ترفع شعار الحماية المجتمعية أولا.. «حماة الوطن»: رسائل طمأنة تقلل آثار الأزمات الاقتصادية.. و«الحرية»: الرئيس حريص على سماع صوت المصريين


القاهرة تستضيف اجتماعا حول العودة وإعادة القبول والإدماج للمهاجرين..
الحوار لتبادل الخبرات.. و«بدوى»: الأزمات السياسية والاقتصادية أدت إلى تنامى حالات الهجرة غير الشرعية

«تنمية المشروعات» ينظم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية 8 أكتوبر المقبل





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