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رئيس الاستشعار عن بعد: وكالة الفضاء المصرية توطن الصناعة محليًا وزيادة الناتج القومي

9/18/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن تكنولوجيا الاتصالات أصبحت تغطي كل المجالات في العالم لافتًا إلى أنها تساعد متخذي القرارات لاتخاذ قرارات مهمة.



وأشاد الدكتور إسلام أبو المجد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، بإطلاق الرئيس السيسي وكالة الفضاء المصرية في عام 2018، موضحا أن إطلاق وكالة الفضاء المصرية أسوة بالدول المتقدمة وهي هيئة اقتصادية منوطة بالتكنولوجيا ووطن صناعة الفضاء في مصر، فضلاً عن أنها وسيلة تساعد في زيادة ناتج الدخل القومي.



وأوضح الدكتور إسلام أبو المجد، أن وكالة الفضاء المصرية مؤشر للدولة للارتقاء بمنظومة تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أن الهيئة منوطة بتطبيقات البحث العلمي وكيفية تحويلها
من بحث علمي إلى مشروعات وأعمال على أرض الواقع ومشروعات قومية.









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