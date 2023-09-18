رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى عددا من قيادات الولايات المتحدة بعد ختام جولتهم بمصر

وخلال اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح جولتهم ونشاطهم في خدمة المجتمع المصري، من خلال مؤتمر إعداد القادة الشباب للكنيسة، وقال رئيس الإنجيلية خلال الحوار: "نعمل من أجل الشباب، ليكونوا قادة قادرين على البناء، ويكونوا بركة حقيقية لبلادنا الغالية مصر، ونسعى دائمًا أن تكون الكنيسة حاضنة للشباب، وقادرة على إعداد القادة الشباب لبلادنا والكنيسة، كما أن أسعد أيام حياتي هي العمل مع الشباب".

وخلال جولتهم بمصر شارك الضيوف في لقاء "كنيسة حاضنة للشباب" بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، اليوم الإثنين، ومؤتمر إعداد قادة الشباب من 15- 20 سنة في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر "أجابيه"، الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من 800 شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية.