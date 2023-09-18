إسرائيل.. الشيكل ينهى تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ أمام الدولار واليورو

وقال متعاملون إن البيانات الخاصة بارتفاع مستويات التضخم السنوي في الولايات المتحدة على 7ر3 % وما اثارته من تكهنات بلجوء الفيدرالي الأمريكى إلى رفع جديد للفائدة قد القى بضغوط سالبة على سعر صرف العملة الإسرائيلية في مواجهة الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 553ر % امام الشيكل .

وفى ختام اليوم بيع الدولار الأمريكي بـ 819ر3 شيكل ، فيما بيع اليورو الأوروبي بـ 069ر4 شيكل بصعود نسبته 718ر% وذلك مقارنة باقفال تعاملات اسواق الصرافة الاسرائيلية نهاية الاسبوع الماضى .



كانت بيانات التضخم الأمريكية قد تسببت في تراجع مستويات اسعار الاسهم فى بورصة نيويورك أمس – الأحد – حيث فقد مؤشر داو جونز 1ر% عند الاقفال و فقد مؤشر ناسداك نسبة 1 % من مستواه و فقد مؤشر ستاندارد اند بورز للاسهم الخمسمائة القائدة نسبة 6ر% من مستوياه بنهاية تعاملات اسواق الاسهم الامريكية امس