الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 نقاط مراقبة أوكرانية



وذكرت الدفاع الروسية- في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأضافت أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت الوحدات والمعدات العسكرية للعدو في 123 منطقة.



وأشارت إلى أن الدفاع الجوي اعترض خمسة صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوجانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.



في السياق.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وقضت على 480 جنديا من كييف.



وأوضحت الوزارة أن "القوات الروسية تمكنت من توجيه ضربة صاروخية ناجحة مكثفة استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية ومخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا".



وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 50 جنديا خلال التصدي لهجوم أوكراني على محور كراسني ليمان الواقع على خط المواجهة مع قوات كييف، كما دمرت الدفاعات الروسية 11 مركبة، واعترضت 5 صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية، وقضت أيضا على 180 جنديا على محور جنوب منطقة دونيتسك.





وأشارت إلى أنه تم إحباط 6 هجمات على محور دونيتسك قرب بلدات كليشيفكا وفيسيلي ومايورسك ومارينكا وفوديانوي، كما تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 250 جنديا أوكرانيا، وقصفت 4 نقاط مراقبة تابعة لقوات كييف، ودمرت مستودع ذخيرة أوكرانيا في جمهورية دونيتسك.



وشددت على ارتفاع عدد الطائرات المسيرة الأوكرانية التي اسقطتها الدفاعات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 27 طائرة.





