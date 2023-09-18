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زيلينسكي: الهجوم المضاد ليس سريعًا لكن قواتنا تتقدم للأمام

9/18/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الهجوم المضاد، الذي تشنه أوكرانيا ليس سريعا جدا، لكن القوات الأوكرانية تتقدم للأمام وتحرر مناطق محتلة كل يوم.


وأكد زيلينسكي- في تصريح إعلامي نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن القوات الأوكرانية تمكنت من إيقاف الهجوم الروسي وانتقلت إلى هجوم مضاد، وقال "على الرغم من ذلك فهو ليس سريعا جدا، ولكن من المهم أننا نتحرك للأمام كل يوم ونحرر الأراضي".


وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى تحرير أراضيها، وقال "نحن بحاجة إلى تحرير أراضينا قدر الإمكان والمضي قدما حتى لو كان أقل من نصف ميل يجب علينا أن نفعل ذلك، يجب ألا نعطي بوتين فترة راحة".


وأضاف "أن أوكرانيا لديها كل الحق في مهاجمة أي أماكن تستخدمها روسيا لإطلاق الصواريخ".


في سياق آخر.. أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، إقالة ستة نواب لوزير الدفاع السابق بعد تعيين وزير جديد هذا الشهر.


وقال الممثل الدائم لمجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك- عبر تطبيق (تيليجرام)- إن مجلس الوزراء الأوكراني أقال فولوديمير هافريلوف وروستيسلاف زاملينسكي وهانا ماليار ودينيس شارابوف وأندريه شيفتشينكو وفيتالي دينيا من مناصب نواب وزير الدفاع الأوكراني.


وأضاف أن المجلس قرر فصل كوستيانتين فاشينكو من منصب وزير الدولة بوزارة الدفاع الأوكرانية.


وفي 5 سبتمبر الجاري، أقال البرلمان الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع، وفي 6 سبتمبر عين البرلمان رستم عمروف وزيرا للدفاع في أوكرانيا.


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