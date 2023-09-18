الهند: القبض على 3 أشخاص لصلتهم بجماعة متشددة بولاية جامو وكشمير

الهند: القبض على 3 أشخاص لصلتهم بجماعة متشددة بولاية جامو وكشمير
التاريخ
9/18/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص لصلاتهم المزعومة بجماعة متشددة محظورة تعرف بـ "حزب المجاهدين" في ولاية /جامو وكشمير/ بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
ووصف كبير مفتشي الشرطة بمدينة كيشتوار في الولاية الهندية، خليل بوسوال حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين المشتبه بهم بـ "المتشددين" وأنه تردد أسمائهم في العديد من القضايا المسجلة في مراكز الشرطة المختلفة.
وأضاف أنه نظرًا لضلوع الثلاثة أشخاص المستمر في الأنشطة المناهضة للوطن ودورهم في تحفيز الشباب المحليين للانضمام للمنظمات الإرهابية المحظورة، فإن تطبيق قانون الأمن العام يعتبر ضروريا، لذا فقد ألقي القبض عليهم في مواقع مختلفة وتم احتجازهم داخل سجون مختلفة في ولاية جامو وكشمير.
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