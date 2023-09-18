الهند: القبض على 3 أشخاص لصلتهم بجماعة متشددة بولاية جامو وكشمير



ووصف كبير مفتشي الشرطة بمدينة كيشتوار في الولاية الهندية، خليل بوسوال حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين المشتبه بهم بـ "المتشددين" وأنه تردد أسمائهم في العديد من القضايا المسجلة في مراكز الشرطة المختلفة.





وأضاف أنه نظرًا لضلوع الثلاثة أشخاص المستمر في الأنشطة المناهضة للوطن ودورهم في تحفيز الشباب المحليين للانضمام للمنظمات الإرهابية المحظورة، فإن تطبيق قانون الأمن العام يعتبر ضروريا، لذا فقد ألقي القبض عليهم في مواقع مختلفة وتم احتجازهم داخل سجون مختلفة في ولاية جامو وكشمير.