بوتين: الوضع الاقتصادي فى روسيا أفضل كثيرا من التوقعات

بوتين: الوضع الاقتصادي فى روسيا أفضل كثيرا من التوقعات
التاريخ
9/18/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن
الوضع في الاقتصاد
من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير
من التوقعات.
وجاء تصريح الرئيس الروسي في
اجتماع
مع الفريق الاقتصادي للحكومة
بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن
الاقتصاد الروسي صمد
أمام
الضغوطات الخارجية
غير المسبوقة
وتعافى بالكامل.
وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف، أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا
وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".
MENAFN18092023000132011024ID1107092176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.