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بوتين: الوضع الاقتصادي فى روسيا أفضل كثيرا من التوقعات

9/18/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن
الوضع في الاقتصاد
من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير
من التوقعات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في
اجتماع
مع الفريق الاقتصادي للحكومة
بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن
الاقتصاد الروسي صمد
أمام
الضغوطات الخارجية
غير المسبوقة
وتعافى بالكامل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف، أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا
وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".




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