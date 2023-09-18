طلائع الجيش يهزم البنك الأهلى بثنائية فى افتتاحية الموسم الجديد

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، معلنا عن تسجيل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد اختراق دفاع البنك وتسديد الكرة بيمناه وتسكن شباك محمد أبو جبل، لينتهي اللقاء بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان .

خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحى، أحمد متعب، أحمد "زولا".

خط الوسط:

محمد شحاتة، فريد شوقى، على حمدى.

الهجوم: كريم طارق، جودوين أوكورا، موسى دياورا

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحى، محمود سيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر.



الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).