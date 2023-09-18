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طبيب بيراميدز يكشف حالة أحمد توفيق بعد إصابته فى الجيش الرواندى

9/18/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الجيش الرواندي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.



وغادر توفيق الملعب مصابا في الشوط الأول من مباراة الجيش الرواندي والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، وشارك بدلا منه لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه.



وأوضح المنيري أن إصابة أحمد توفيق عبارة عن التواء شديد في الكاحل، وسيتم تحديد مدة العلاج وطبيعة الإصابة بشكل كامل، ومدة غيابه بعد الأشعة التي سيجريها خلال ساعات.



جدير بالذكر أن أحمد توفيق يغيب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية بالدوري الممتاز في النسخة الجديدة، بعد طرده أمام الأهلي في آخر مباريات بيراميدز
بالدوري في الموسم الماضي.







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