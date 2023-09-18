طبيب بيراميدز يكشف حالة أحمد توفيق بعد إصابته فى الجيش الرواندى

طبيب بيراميدز يكشف حالة أحمد توفيق بعد إصابته فى الجيش الرواندى
التاريخ
9/18/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الجيش الرواندي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.
وغادر توفيق الملعب مصابا في الشوط الأول من مباراة الجيش الرواندي والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، وشارك بدلا منه لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه.
وأوضح المنيري أن إصابة أحمد توفيق عبارة عن التواء شديد في الكاحل، وسيتم تحديد مدة العلاج وطبيعة الإصابة بشكل كامل، ومدة غيابه بعد الأشعة التي سيجريها خلال ساعات.
جدير بالذكر أن أحمد توفيق يغيب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية بالدوري الممتاز في النسخة الجديدة، بعد طرده أمام الأهلي في آخر مباريات بيراميدز
بالدوري في الموسم الماضي.
MENAFN18092023000132011024ID1107092172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.