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إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من البداية الضعيفة قبل مواجهة زد فى الدورى

9/18/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Youm7) حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الاجتماع مع اللاعبين خلال آخر تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة زد، فى إطار منافسات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز 2023/ 2024 "دورى النيل".



وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز بالثلاث نقاط، وحذر من البدايات السيئة التى تتسبب في وضع الضغوط على الفريق، واحترام المنافس الذى نجح في تدعيم صفوفه بشكل مميز، مؤكدا ضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى لتسجيلها.



وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد ناصر، إياد العسقلانى، محمد عمار، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، حمدى النقاز، كريم عرفات

الوسط: عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، عبد الله السعيد، محمد الشبراوى

الهجوم: باسم مرسى، ياو أنور، نادر فرج



وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.



ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيلة الأساسية لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.









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