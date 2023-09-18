إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من البداية الضعيفة قبل مواجهة زد فى الدورى

إيهاب جلال يحذر لاعبى الإسماعيلى من البداية الضعيفة قبل مواجهة زد فى الدورى
التاريخ
9/18/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Youm7) حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الاجتماع مع اللاعبين خلال آخر تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة زد، فى إطار منافسات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز 2023/ 2024 "دورى النيل".
وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز بالثلاث نقاط، وحذر من البدايات السيئة التى تتسبب في وضع الضغوط على الفريق، واحترام المنافس الذى نجح في تدعيم صفوفه بشكل مميز، مؤكدا ضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى لتسجيلها.
وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد
الدفاع: محمد هاشم، محمد ناصر، إياد العسقلانى، محمد عمار، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، حمدى النقاز، كريم عرفات
الوسط: عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، عبد الله السعيد، محمد الشبراوى
الهجوم: باسم مرسى، ياو أنور، نادر فرج
وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.
ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيلة الأساسية لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.
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