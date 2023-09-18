وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس مجلس القيادي الرئاسي اليمني

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس مجلس القيادي الرئاسي اليمني
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- اجتمع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في نيويورك اليوم الاثنين مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن والعليمي أكدا خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي التزامهما المشترك بتحقيق نهاية دائمة للصراع في اليمن وتخفيف معاناة اليمنيين.
وأضاف البيان أن بلينكن رحب بالتزام الحكومة اليمنية بالبناء على الهدنة وتوسيعها الأمر الذي عاد بفوائد ملموسة للشعب اليمني لمدة 18 شهرا في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أن الوزير الامريكي أعرب عن أمله في أن تؤدي الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد وإطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال بلينكن إن "الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية والذي يلبي أيضا دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة هو وحده القادر على إحلال السلام والازدهار في البلاد" مؤكدا دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ومبادراته لتحسين الخدمات والحياة اليومية لليمنيين. (النهاية)
ا م م / م م ج
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