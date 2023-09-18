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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس مجلس القيادي الرئاسي اليمني

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- اجتمع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في نيويورك اليوم الاثنين مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن والعليمي أكدا خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي التزامهما المشترك بتحقيق نهاية دائمة للصراع في اليمن وتخفيف معاناة اليمنيين.
وأضاف البيان أن بلينكن رحب بالتزام الحكومة اليمنية بالبناء على الهدنة وتوسيعها الأمر الذي عاد بفوائد ملموسة للشعب اليمني لمدة 18 شهرا في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أن الوزير الامريكي أعرب عن أمله في أن تؤدي الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد وإطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال بلينكن إن "الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية والذي يلبي أيضا دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة هو وحده القادر على إحلال السلام والازدهار في البلاد" مؤكدا دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ومبادراته لتحسين الخدمات والحياة اليومية لليمنيين. (النهاية)

ا م م / م م ج




MENAFN18092023000071011013ID1107092170

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