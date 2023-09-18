رئيس وزراء قطر أمام قمة أهداف التنمية: حل الخلافات بالطرق السلمية السبيل الأمثل للحفاظ على مكتسبات التنمية

رئيس وزراء قطر أمام قمة أهداف التنمية: حل الخلافات بالطرق السلمية السبيل الأمثل للحفاظ على مكتسبات التنمية
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 9 (كونا) -- قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين إن قمة أهداف التنمية المستدامة تمثل فرصة لإحياء الأمل لتحقيق أهدافها مؤكدا أن الالتزام بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار القائم على الاحترام هو السبيل الأمثل للحفاظ على مكتسبات التنمية.
وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن في كلمته بعد اعتماد قادة العالم إعلانا سياسيا لتعزيز القضاء على الفقر أمام قمة أهداف التنمية المستدامة على ضرورة "إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي تزيل الصعوبات التي تعيق الحق في تقرير المصير لمن يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني".
وذكر أن بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة يتطلب تمكين الشباب والنساء والفتيات وإشراكهم في عمليات صنع القرار لافتا إلى قيام بلاده بدور حيوي في مجال التنمية على المستوى العالمي وخاصة في مجال التعليم.
وأكد رئيس الوزراء القطري الالتزام بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا إدراكا للتحديات التي تواجهها هذه الدول.
واختتم الشيخ محمد بن عبدالرحمن كلمته بالقول إن السبيل تجاه بناء عالم جديد أكثر أمانا وعدلا وحرية يكمن في تحقيق التضامن الإنساني الدولي لتحويل الالتزامات إلى أفعال وجعل خطة عام 2030 حقيقة واقعة. (النهاية)
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