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رئيس وزراء قطر أمام قمة أهداف التنمية: حل الخلافات بالطرق السلمية السبيل الأمثل للحفاظ على مكتسبات التنمية

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 9 (كونا) -- قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين إن قمة أهداف التنمية المستدامة تمثل فرصة لإحياء الأمل لتحقيق أهدافها مؤكدا أن الالتزام بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار القائم على الاحترام هو السبيل الأمثل للحفاظ على مكتسبات التنمية.
وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن في كلمته بعد اعتماد قادة العالم إعلانا سياسيا لتعزيز القضاء على الفقر أمام قمة أهداف التنمية المستدامة على ضرورة "إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي تزيل الصعوبات التي تعيق الحق في تقرير المصير لمن يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني".
وذكر أن بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة يتطلب تمكين الشباب والنساء والفتيات وإشراكهم في عمليات صنع القرار لافتا إلى قيام بلاده بدور حيوي في مجال التنمية على المستوى العالمي وخاصة في مجال التعليم.
وأكد رئيس الوزراء القطري الالتزام بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا إدراكا للتحديات التي تواجهها هذه الدول.
واختتم الشيخ محمد بن عبدالرحمن كلمته بالقول إن السبيل تجاه بناء عالم جديد أكثر أمانا وعدلا وحرية يكمن في تحقيق التضامن الإنساني الدولي لتحويل الالتزامات إلى أفعال وجعل خطة عام 2030 حقيقة واقعة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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