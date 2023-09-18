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مصر تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات المتعاقبة

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا)-- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاثنين أن الوزير شكري أوضح في كلمته أمام قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن هذه الأزمات أدت لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية وتراجع أمن الغذاء والطاقة وتفاقم مديونيات الدول النامية.
وشدد شكري على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم وفقا للأولويات الوطنية للدول النامية وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسؤولية المشتركة ومتباينة الأعباء وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.
واستعرض وزير الخارجية المصري أولويات وجهود بلاده في تنفيذ أجندتها التنموية "رؤية مصر 2030" بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة" موضحا أن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية لاسيما فى قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ووضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027. (النهاية)

ا س م / م م ج




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