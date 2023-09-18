مصر تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات المتعاقبة

مصر تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات المتعاقبة
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا)-- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاثنين أن الوزير شكري أوضح في كلمته أمام قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن هذه الأزمات أدت لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية وتراجع أمن الغذاء والطاقة وتفاقم مديونيات الدول النامية.
وشدد شكري على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم وفقا للأولويات الوطنية للدول النامية وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسؤولية المشتركة ومتباينة الأعباء وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.
واستعرض وزير الخارجية المصري أولويات وجهود بلاده في تنفيذ أجندتها التنموية "رؤية مصر 2030" بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة" موضحا أن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية لاسيما فى قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ووضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN18092023000071011013ID1107092168
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