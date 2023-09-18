مقتل وإصابة 6 في قصف لطائرات مسيرة على مطار بمحافظة السليمانية

مقتل وإصابة 6 في قصف لطائرات مسيرة على مطار بمحافظة السليمانية
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 18 - 9 (كونا) -- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية اليوم الاثنين عن مقتل ثلاثة وإصابة مثلهم في هجوم لمسيرات استهدفت مطار زراعيا بمحافظة السليمانية.
وذكرت المديرية في بيان أن ثلاثة أشخاص تابعين لقواتها قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في قصف لمسيرات (لم تسم الجهة المسؤولة عنها) مشيرة إلى أن القصف استهدف مطار (عربت) الزراعي قرب السليمانية.
ولفتت الى ان الجهات المعنية بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث.
جاء ذلك في الوقت الذي شاهدت فيه مدن الاقليم حالات امنية متفرقة حيث سقط صاروخان بمنطقة (صفية) الواقعة بين الموصل واربيل دون حدوث خسائر فيما اغتال مسلحون مجهولون احد المقربين من حزب العمال الكردستاني باربيل.
وتسود المناطق الحدودية المتاخمة لايران حالات حذر وقلق من قبل القرويين والرعاة مع قرب انتهاء المهلة التي امهلتها القوات الايرانية والتي تصادف يوم غد لاخلاء المناطق الحدودية من المسلحين الأكراد المعارضين لإيران وإيوائهم في مخيمات.
في حين أعلنت قوات حرس الحدود عن تمكنها من استعادة الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة محافظة اربيل وبخصوص ذلك عقد اليوم اجتماع ثلاثي بين ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزير الداخلية باقليم كردستان ريبر احمد لبحث اخر التطورات حول الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وايران بخصوص المناطق الحدودية. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
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