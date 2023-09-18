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مقتل وإصابة 6 في قصف لطائرات مسيرة على مطار بمحافظة السليمانية

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 18 - 9 (كونا) -- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية اليوم الاثنين عن مقتل ثلاثة وإصابة مثلهم في هجوم لمسيرات استهدفت مطار زراعيا بمحافظة السليمانية.
وذكرت المديرية في بيان أن ثلاثة أشخاص تابعين لقواتها قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في قصف لمسيرات (لم تسم الجهة المسؤولة عنها) مشيرة إلى أن القصف استهدف مطار (عربت) الزراعي قرب السليمانية.
ولفتت الى ان الجهات المعنية بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث.
جاء ذلك في الوقت الذي شاهدت فيه مدن الاقليم حالات امنية متفرقة حيث سقط صاروخان بمنطقة (صفية) الواقعة بين الموصل واربيل دون حدوث خسائر فيما اغتال مسلحون مجهولون احد المقربين من حزب العمال الكردستاني باربيل.
وتسود المناطق الحدودية المتاخمة لايران حالات حذر وقلق من قبل القرويين والرعاة مع قرب انتهاء المهلة التي امهلتها القوات الايرانية والتي تصادف يوم غد لاخلاء المناطق الحدودية من المسلحين الأكراد المعارضين لإيران وإيوائهم في مخيمات.
في حين أعلنت قوات حرس الحدود عن تمكنها من استعادة الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة محافظة اربيل وبخصوص ذلك عقد اليوم اجتماع ثلاثي بين ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزير الداخلية باقليم كردستان ريبر احمد لبحث اخر التطورات حول الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وايران بخصوص المناطق الحدودية. (النهاية)

ص ب ر / م م ج




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