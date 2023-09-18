Monday, 18 September 2023 10:52 GMT

مصر: نتطلع لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأثنين عن تطلع بلاده لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة لشكري خلال الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن وبمشاركة ما يقرب من 50 دولة عضو بالأمم المتحدة.
وشدد شكري على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة "وهو ما ترجم عمليا من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام 1979 وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج هامة.
وأضاف أن من أبرز النتائج التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام 1993 وإطلاق مبادرة السلام العربية في عام 2002 بما تمثله من منحى رئيس في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي والذي يضع الانسحاب الكامل للاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأكد شكري أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المتعارف عليها وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام مشيرا إلى أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائي داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته السياسية والقانونية والإنسانية إزاء خلق البيئة المواتية لذلك.
وطالب شكري الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة / شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات. (النهاية)

ا س م / م م ج




MENAFN18092023000071011013ID1107092166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث