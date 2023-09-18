مصر: نتطلع لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

مصر: نتطلع لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأثنين عن تطلع بلاده لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة لشكري خلال الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن وبمشاركة ما يقرب من 50 دولة عضو بالأمم المتحدة.
وشدد شكري على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة "وهو ما ترجم عمليا من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام 1979 وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج هامة.
وأضاف أن من أبرز النتائج التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام 1993 وإطلاق مبادرة السلام العربية في عام 2002 بما تمثله من منحى رئيس في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي والذي يضع الانسحاب الكامل للاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأكد شكري أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المتعارف عليها وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام مشيرا إلى أن أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تفاهمات تمهد الطريق لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن قضايا الوضع النهائي داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته السياسية والقانونية والإنسانية إزاء خلق البيئة المواتية لذلك.
وطالب شكري الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة / شرم الشيخ لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN18092023000071011013ID1107092166
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