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(ايسيسكو) تعقد المؤتمر ال12 لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي بالدوحة الأسبوع المقبل

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 18 - 9 (كونا)-- أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) اليوم الاثنين عن عقد المؤتمر ال12 لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.
وقالت (ايسيسكو) في بيان إنه سيتم عقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية وبحضور عدد كبير من وزراء الشؤون الثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة إلى ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية والتراثية.
وأضافت أن المؤتمر ينعقد تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي بالعالم الإسلامي" لمناقشة تجديد العمل الثقافي المشترك وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول العالم الاسلامي في هذا السأن.
وأوضحت أن أعمال المؤتمر تتضمن جلسات عمل لمناقشة عدد من الموضوعات تشمل اعتماد التقارير الخاصة بشأن نجاح الاحتفاء بالدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي والاجتماع ال18 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي وإنجازات (الإيسيسكو) في المجال الثقافي.
كما يتضمن وثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول ومبادرة الإيسيسكو للهدف الثقافي ال18 للتنمية المستدامة نموذجا بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي وتشكيل اللجنة للدورة القادمة.
وبينت (ايسيسكو) أن جلسات عمل المؤتمر ستشهد استعراض عدد من مشروعات البرامج والوثائق واعتمادها مثل وثيقة الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي ووثيقة تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي ووثيقة حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
كما سيتم تنظيم ندوة فكرية على هامش المؤتمر لمناقشة مستجدات القضايا الحضارية في العالم الإسلامي وأثرها على الإنسانية ويختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان الدوحة حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي وتحديد موعد ومكان انعقاد دوراته القادمة.
وأوضح البيان أنه قبل بدء أعمال الاجتماع الوزاري يعقد المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي الذي تتولى الإيسيسكو أمانته العامة اجتماعه ال18 يوم السبت (الموافق 23 سبتمبر 2023) لمناقشة الوثائق الخاصة بأعمال المؤتمر الوزاري وعلى رأسها اعتماد مشروع جدول أعمال المؤتمر الوزاري وتشكيل أجهزته المختصة.
وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لهذه الفعاليات تأتي تتويجا لنجاح أنشطة الاحتفاء بالدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021 تحت شعار "ثقافتنا نور" خلال الفترة من 8 مارس 2021 إلى 17 يناير 2022 والتي شهدت تنظيم حوالي 250 فعالية ونشاطا ثقافيا وجاءت ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي. (النهاية)

م ر ي / م م ج



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