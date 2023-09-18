(ايسيسكو) تعقد المؤتمر ال12 لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي بالدوحة الأسبوع المقبل

(ايسيسكو) تعقد المؤتمر ال12 لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي بالدوحة الأسبوع المقبل
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 18 - 9 (كونا)-- أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) اليوم الاثنين عن عقد المؤتمر ال12 لوزراء الثقافة في العالم الاسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.
وقالت (ايسيسكو) في بيان إنه سيتم عقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية وبحضور عدد كبير من وزراء الشؤون الثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة إلى ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية والتراثية.
وأضافت أن المؤتمر ينعقد تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي بالعالم الإسلامي" لمناقشة تجديد العمل الثقافي المشترك وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول العالم الاسلامي في هذا السأن.
وأوضحت أن أعمال المؤتمر تتضمن جلسات عمل لمناقشة عدد من الموضوعات تشمل اعتماد التقارير الخاصة بشأن نجاح الاحتفاء بالدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي والاجتماع ال18 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي وإنجازات (الإيسيسكو) في المجال الثقافي.
كما يتضمن وثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول ومبادرة الإيسيسكو للهدف الثقافي ال18 للتنمية المستدامة نموذجا بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي وتشكيل اللجنة للدورة القادمة.
وبينت (ايسيسكو) أن جلسات عمل المؤتمر ستشهد استعراض عدد من مشروعات البرامج والوثائق واعتمادها مثل وثيقة الخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي ووثيقة تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي ووثيقة حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
كما سيتم تنظيم ندوة فكرية على هامش المؤتمر لمناقشة مستجدات القضايا الحضارية في العالم الإسلامي وأثرها على الإنسانية ويختتم المؤتمر أعماله باعتماد إعلان الدوحة حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي وتحديد موعد ومكان انعقاد دوراته القادمة.
وأوضح البيان أنه قبل بدء أعمال الاجتماع الوزاري يعقد المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي الذي تتولى الإيسيسكو أمانته العامة اجتماعه ال18 يوم السبت (الموافق 23 سبتمبر 2023) لمناقشة الوثائق الخاصة بأعمال المؤتمر الوزاري وعلى رأسها اعتماد مشروع جدول أعمال المؤتمر الوزاري وتشكيل أجهزته المختصة.
وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لهذه الفعاليات تأتي تتويجا لنجاح أنشطة الاحتفاء بالدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021 تحت شعار "ثقافتنا نور" خلال الفترة من 8 مارس 2021 إلى 17 يناير 2022 والتي شهدت تنظيم حوالي 250 فعالية ونشاطا ثقافيا وجاءت ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي. (النهاية)
م ر ي / م م ج
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