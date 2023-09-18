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(هاشتاق 4).. إبداعات فنية من الكويت والسعودية تتناول قضايا تهم الشارع الخليجي

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- افتتحت جمعية الكاريكاتير الكويتية اليوم الإثنين النسخة الرابعة من معرض (هاشتاق) برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح وبحضور مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بقطاع التنمية إيمان العنزي وتضمن لوحات فنية لفنانين من الكويت والسعودية تهتم بمواضيع عدة تهم الشارع الكويتي والخليجي.
وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب في تصريح صحفي على هامش الفعالية إن المعرض يتضمن 160 لوحة تخص مواضيع مختلفة أهمها لوحات تعبر عن العلاقات الكويتية - السعودية الوطيدة وأخرى تعبر عن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي اضافة إلى لوحات مختلفة تسلط الضوء على قضايا الشارع الخليجي بمشاركة 55 فنانا من الكويت والسعودية ويستمر 6 أيام.
وأعرب عن سعادته بمشاركة الفنانين السعوديين بهذا المعرض الذي يعتبر التعاون الأول من نوعه بين البلدين الشقيقين قائلا إن "مشاركة فناني المملكة بداية تعاون كويتي مع عدة دول مستقبلا في معارض هاشتاق الكاريكاتيرية لتبادل الخبرات والاستفادة منها".
وبارك ثلاب للمملكة بيومها الوطني متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار في جميع المجالات كما شكر ضيفي الشرف في المعرض الفنان أيمن الغامدي والفنان عبدالرحمن العتيبي كممثلين عن الفنانين السعوديين.
ومن جانبه قال الغامدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تغمرنا السعادة لوجودنا كفنانين سعوديين في بلدنا الثاني الكويت للمشاركة بأعمالنا مع عدد من الفنانين الكويتيين خاصة ان جمعية الكاريكاتير الكويتية لها الأثر الكبير والبصمة الرائدة في الفن الساخر".
وذكر ان مشاركة عدد من الفنانين من ذوي الإعاقة في هذا المعرض "أمر جميل ومطلوب ويدعمهم بشكل كبير خاصة ان الرسم يترك طابعا جيدا في الراحة النفسية لهم" معتبرا أنه "من المهم جدا أن تكون لرسامي الكاريكاتير رسالة سامية لأن فن الكاريكاتير يقوم السلبيات الموجودة في المجتمع".(النهاية)

خ م ج / ط أ ب




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