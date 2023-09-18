(هاشتاق 4).. إبداعات فنية من الكويت والسعودية تتناول قضايا تهم الشارع الخليجي

(هاشتاق 4).. إبداعات فنية من الكويت والسعودية تتناول قضايا تهم الشارع الخليجي
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- افتتحت جمعية الكاريكاتير الكويتية اليوم الإثنين النسخة الرابعة من معرض (هاشتاق) برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح وبحضور مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بقطاع التنمية إيمان العنزي وتضمن لوحات فنية لفنانين من الكويت والسعودية تهتم بمواضيع عدة تهم الشارع الكويتي والخليجي.
وقال رئيس الجمعية محمد ثلاب في تصريح صحفي على هامش الفعالية إن المعرض يتضمن 160 لوحة تخص مواضيع مختلفة أهمها لوحات تعبر عن العلاقات الكويتية - السعودية الوطيدة وأخرى تعبر عن الاحتفالات باليوم الوطني السعودي اضافة إلى لوحات مختلفة تسلط الضوء على قضايا الشارع الخليجي بمشاركة 55 فنانا من الكويت والسعودية ويستمر 6 أيام.
وأعرب عن سعادته بمشاركة الفنانين السعوديين بهذا المعرض الذي يعتبر التعاون الأول من نوعه بين البلدين الشقيقين قائلا إن "مشاركة فناني المملكة بداية تعاون كويتي مع عدة دول مستقبلا في معارض هاشتاق الكاريكاتيرية لتبادل الخبرات والاستفادة منها".
وبارك ثلاب للمملكة بيومها الوطني متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار في جميع المجالات كما شكر ضيفي الشرف في المعرض الفنان أيمن الغامدي والفنان عبدالرحمن العتيبي كممثلين عن الفنانين السعوديين.
ومن جانبه قال الغامدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "تغمرنا السعادة لوجودنا كفنانين سعوديين في بلدنا الثاني الكويت للمشاركة بأعمالنا مع عدد من الفنانين الكويتيين خاصة ان جمعية الكاريكاتير الكويتية لها الأثر الكبير والبصمة الرائدة في الفن الساخر".
وذكر ان مشاركة عدد من الفنانين من ذوي الإعاقة في هذا المعرض "أمر جميل ومطلوب ويدعمهم بشكل كبير خاصة ان الرسم يترك طابعا جيدا في الراحة النفسية لهم" معتبرا أنه "من المهم جدا أن تكون لرسامي الكاريكاتير رسالة سامية لأن فن الكاريكاتير يقوم السلبيات الموجودة في المجتمع".(النهاية)
خ م ج / ط أ ب
MENAFN18092023000071011013ID1107092164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.