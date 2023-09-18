إيطاليا: انهيار أسعار القمح بسبب فوائض القمح الأوكراني

إيطاليا: انهيار أسعار القمح بسبب فوائض القمح الأوكراني
التاريخ
9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 18 - 9 (كونا) -- كشف أحد اتحادات المزارعين في إيطاليا اليوم الاثنين عن انهيار أسعار القمح المحلي الى ما دون تكلفة الانتاج نتيجة تدفق فوائض الحبوب الأوكرانية في الأسواق الأوروبية.
وقال اتحاد (المزارعين المباشرين) في تحليل أصدره اليوم إن أسعار القمح في إيطاليا انهارت بنسبة 60 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي إلى قيم تقل عن تكاليف الإنتاج ما يهدد مستقبل الزراعة في شبه الجزيرة الايطالية.
وأوضح الاتحاد أن هذا الوضع يعود الى قرار المفوضية الأوروبية "عدم تمديد الحظر الأوروبي" على واردات الحبوب الأوكرانية في دول الجوار الخمس بالاضافة الى عواقب عدم استئناف اتفاق ممر البحر الأسود مشيرا في هذا الصدد الى مطالبة بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا بمنع استيراد القمح الأوكراني.
وفيما أقر بأهمية ضمان إمدادات الحبوب الى الدول الأكثر فقرا في أفريقيا وآسيا وتجنب مجاعات يمكن أن تدفع بتدفقات الهجرة شدد في المقابل على "ضرورة تجنب المضاربة والتشوهات التجارية الناجمة عن تدفق فائض الحبوب الأوكرانية على السوق الأوروبية".
وطالب الاتحاد وهو أكبر منظمة للمزارعين الايطاليين بتشديد "المراقبة الدقيقة على ممرات التضامن لنقل الحبوب الأوكرانية وضمان وصولها إلى الدول المتلقية الأخر" لمنع تسربها في الأسواق المحلية".
كما دعا الى مراقبة امكانية تسرب القمح الروسي عن طريق أطراف ثالثة في إيطاليا لتجنب انهيار الأسواق بعدما سجلت روسيا محاصيل حبوب قياسية وتجاوز منها إنتاج القمح 85 مليون طن والذي ملأ الصوامع وغزا الأسواق الدولية.
وخلص الى أن عدم اليقين بشأن اتفاقية ممر البحر الأسود "أدى إلى تفضيل المضاربة في سوق المواد الأولية التي تنتقل من الأسواق المالية إلى المعادن الثمينة مثل الذهب وصولا إلى المنتجات الزراعية التي صارت تعتمد أسعارها بشكل متنقاقص على الاتجاه الحقيقي للطلب والاستهلاك". (النهاية)
م ن / ر ج
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