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إيطاليا: انهيار أسعار القمح بسبب فوائض القمح الأوكراني

9/18/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 18 - 9 (كونا) -- كشف أحد اتحادات المزارعين في إيطاليا اليوم الاثنين عن انهيار أسعار القمح المحلي الى ما دون تكلفة الانتاج نتيجة تدفق فوائض الحبوب الأوكرانية في الأسواق الأوروبية.
وقال اتحاد (المزارعين المباشرين) في تحليل أصدره اليوم إن أسعار القمح في إيطاليا انهارت بنسبة 60 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي إلى قيم تقل عن تكاليف الإنتاج ما يهدد مستقبل الزراعة في شبه الجزيرة الايطالية.
وأوضح الاتحاد أن هذا الوضع يعود الى قرار المفوضية الأوروبية "عدم تمديد الحظر الأوروبي" على واردات الحبوب الأوكرانية في دول الجوار الخمس بالاضافة الى عواقب عدم استئناف اتفاق ممر البحر الأسود مشيرا في هذا الصدد الى مطالبة بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا بمنع استيراد القمح الأوكراني.
وفيما أقر بأهمية ضمان إمدادات الحبوب الى الدول الأكثر فقرا في أفريقيا وآسيا وتجنب مجاعات يمكن أن تدفع بتدفقات الهجرة شدد في المقابل على "ضرورة تجنب المضاربة والتشوهات التجارية الناجمة عن تدفق فائض الحبوب الأوكرانية على السوق الأوروبية".
وطالب الاتحاد وهو أكبر منظمة للمزارعين الايطاليين بتشديد "المراقبة الدقيقة على ممرات التضامن لنقل الحبوب الأوكرانية وضمان وصولها إلى الدول المتلقية الأخر" لمنع تسربها في الأسواق المحلية".
كما دعا الى مراقبة امكانية تسرب القمح الروسي عن طريق أطراف ثالثة في إيطاليا لتجنب انهيار الأسواق بعدما سجلت روسيا محاصيل حبوب قياسية وتجاوز منها إنتاج القمح 85 مليون طن والذي ملأ الصوامع وغزا الأسواق الدولية.
وخلص الى أن عدم اليقين بشأن اتفاقية ممر البحر الأسود "أدى إلى تفضيل المضاربة في سوق المواد الأولية التي تنتقل من الأسواق المالية إلى المعادن الثمينة مثل الذهب وصولا إلى المنتجات الزراعية التي صارت تعتمد أسعارها بشكل متنقاقص على الاتجاه الحقيقي للطلب والاستهلاك". (النهاية)

م ن / ر ج



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