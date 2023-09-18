(العربي) الكويتي يهزم (الزوراء) العراقي بهدفين لهدف في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي

(العربي) الكويتي يهزم (الزوراء) العراقي بهدفين لهدف في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي
التاريخ
9/18/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 18 - 9 (كونا) -- فاز فريق ()العربي الكويتي على نظيره (الزوراء) العراقي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب (البصرة) الدولي ضمن منافسات كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وافتتح (العربي) التسجيل بهدف للاعبه السنغالي مامادو ثيام في الدقيقة 43 من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ويدرك (الزوراء) التعادل في الشوط الثاني بهدف للاعبه علي محسن في الدقيقة 51 من عمر المباراة في حين عاد حمزه خابا ليسجل الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 70 من عمر المباراة لتنتهي المباراة بتقدم (العربي) بهدفين لهدف.
ويلعب (العربي) الكويتي ضمن المجموعة الثالثة في كاس الاتحاد الآسيوي بعد أن جاء في المركز الثاني في بطولة الدوري الكويتي. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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