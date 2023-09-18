(هيئة الاتصالات): إصلاح قطع في كابل دولي أثر على بعض الشركات المشغلة للانترنت

(هيئة الاتصالات): إصلاح قطع في كابل دولي أثر على بعض الشركات المشغلة للانترنت
التاريخ
9/18/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- إعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين الانتهاء من اصلاح قطع في الكابل الدولي الذي يربط الكويت بشبكات الكابلات الدولية واعادة سرعات الانترنت الى وضعها الطبيعي.
وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها في موقع (اكس) إن بعض شركات الاتصالات تأثرت اليوم لضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها نتيجة إنقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات.
وأضافت انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح القطع من قبل فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وتمت اعادة الحركة الى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.(النهاية)
ف ه / ط أ ب
MENAFN18092023000071011013ID1107092161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.