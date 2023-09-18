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(هيئة الاتصالات): إصلاح قطع في كابل دولي أثر على بعض الشركات المشغلة للانترنت

9/18/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- إعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين الانتهاء من اصلاح قطع في الكابل الدولي الذي يربط الكويت بشبكات الكابلات الدولية واعادة سرعات الانترنت الى وضعها الطبيعي.
وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها في موقع (اكس) إن بعض شركات الاتصالات تأثرت اليوم لضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها نتيجة إنقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات.
وأضافت انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح القطع من قبل فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وتمت اعادة الحركة الى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.(النهاية)

ف ه / ط أ ب




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