الفيصلي يخسر أمام ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

الفيصلي يخسر أمام ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا
التاريخ
9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- خسر فريق النادي الفيصلي، اليوم الاثنين، أمام نظيره فريق ناساف الأوزبكي، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وجاءت خسارة الفيصلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بحضور جماهيري زاد عن 13 ألف شخص، بهدف دون رد سجله زافارمرد عبد الحماتوف في الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما استقر الفيصلي في المركز الأخير مؤقتا.
ويلعب فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة بالمجموعة الثانية التي تضم فرق السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف الأوزبكي.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:22:51
MENAFN18092023000117011021ID1107092153
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