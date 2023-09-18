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الفيصلي يخسر أمام ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- خسر فريق النادي الفيصلي، اليوم الاثنين، أمام نظيره فريق ناساف الأوزبكي، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وجاءت خسارة الفيصلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بحضور جماهيري زاد عن 13 ألف شخص، بهدف دون رد سجله زافارمرد عبد الحماتوف في الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما استقر الفيصلي في المركز الأخير مؤقتا.
ويلعب فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة بالمجموعة الثانية التي تضم فرق السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف الأوزبكي.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:22:51

MENAFN18092023000117011021ID1107092153

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