ندوة بالعقبة عن دور البيئة في تنمية السياحة

ندوة بالعقبة عن دور البيئة في تنمية السياحة
التاريخ
9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 18 أيلول (بترا)-نظمت جمعية البيئة الأردنية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي العاشر ومبادرتها "بيئتنا وسياحتنا بتستاهل "اليوم الاثنين، بمناسبة يوم السياحة العالمي ندوة حوارية بعنوان دور البيئة في تنمية السياحة، في قاعة محمية العقبة البحرية.
وأكدت مندوب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مدير مديرية البيئة تغريد المعايطة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية بتعزيز الوعي والثقافة البيئية ودمجها ما بين السياحة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة، مبينة أهمية الحملات والمبادرات التطوعية وأشراك المؤسسات التي تعنى بالبيئة والسياحة للمساهمة بتعميم الخبرات في مختلف محافظات المملكة .
وأشار مندوب مدير محمية العقبة رئيس قسم التوعية والعلاقات العامه حمزة المحيسن الى المراحل والإجراءات التي مرت بها عملية ومنهجية إنشاء وتأسيس محمية العقبة البحرية من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كأنموذج لحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.
واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية علي فريحات أن مبادرة "بيئتنا وسياحتنا بتستاهل" تهدف الى زيادة الوعي بأهمية السياحة، والتركيز على التنوع البيئي والتنمية المستدامة.
--(بترا)
ا م/از/ ع ط
18/09/2023 20:47:41
MENAFN18092023000117011021ID1107092151
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