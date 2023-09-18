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ندوة بالعقبة عن دور البيئة في تنمية السياحة

9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 18 أيلول (بترا)-نظمت جمعية البيئة الأردنية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السياحي العاشر ومبادرتها "بيئتنا وسياحتنا بتستاهل "اليوم الاثنين، بمناسبة يوم السياحة العالمي ندوة حوارية بعنوان دور البيئة في تنمية السياحة، في قاعة محمية العقبة البحرية.
وأكدت مندوب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مدير مديرية البيئة تغريد المعايطة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية بتعزيز الوعي والثقافة البيئية ودمجها ما بين السياحة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة، مبينة أهمية الحملات والمبادرات التطوعية وأشراك المؤسسات التي تعنى بالبيئة والسياحة للمساهمة بتعميم الخبرات في مختلف محافظات المملكة .
وأشار مندوب مدير محمية العقبة رئيس قسم التوعية والعلاقات العامه حمزة المحيسن الى المراحل والإجراءات التي مرت بها عملية ومنهجية إنشاء وتأسيس محمية العقبة البحرية من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كأنموذج لحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.
واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية علي فريحات أن مبادرة "بيئتنا وسياحتنا بتستاهل" تهدف الى زيادة الوعي بأهمية السياحة، والتركيز على التنوع البيئي والتنمية المستدامة.
--(بترا)
ا م/از/ ع ط
18/09/2023 20:47:41

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