رئيس بلدية عجلون بالإنابة يؤكد أهمية إيصال الخدمات للمناطق النائية

عجلون 18 أيلول (بترا) -أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى بالإنابة معتصم الصمادي، أهمية إيصال الخدمات للمواطنين في أماكن سكنهم خاصة المناطق النائية والأطراف البعيدة عن مركز المدينة .

وأشار خلال تفقده العمل بمشروع عطاء تعبيد الطرق بمنطقة الصفا اليوم الاثنين إلى ضرورة تنفيذ العطاء بمنتهى الدقة وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة، لافتا الى أن المشروع يشمل تعبيد عددا من الطرق بالخلطة الساخنة بعد إتمام مرحل التأسيس.

وقال الصمادي إن تحسين البنى التحتية المتهالكة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من شأنه إيجاد تنمية حقيقية على الواقع من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية والتنموية المناسبة في تلك المناطق ما يشجع المواطنين على تمسكهم بأراضيهم واستغلالها وإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

وشدد الصمادي على ضرورة استكمال العمل بالمشروع قبل دخول فصل الشتاء حتى يتمكن المواطنون من الوصول إلى بيوتهم ومزارعهم بسهولة، مؤكدا أن الطرق التي لم يشملها هذا المشروع سيتم حصرها وتحديدها ليتسنى للبلدية طرح عطاء اخر لتعبيدها .

وثمن عدد من سكان المنطقة جهود البلدية وكوادرها العاملة لإيصال الخدمات وتحسين نوعيتها للقرى والتجمعات السكانية التي كانت تعاني من تردي في البنى التحتية.

--(بترا)

ع. ف /أز/ ع ط

18/09/2023 20:45:45

