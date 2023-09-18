رئيس بلدية عجلون بالإنابة يؤكد أهمية إيصال الخدمات للمناطق النائية

رئيس بلدية عجلون بالإنابة يؤكد أهمية إيصال الخدمات للمناطق النائية
التاريخ
9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 18 أيلول (بترا) -أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى بالإنابة معتصم الصمادي، أهمية إيصال الخدمات للمواطنين في أماكن سكنهم خاصة المناطق النائية والأطراف البعيدة عن مركز المدينة .
وأشار خلال تفقده العمل بمشروع عطاء تعبيد الطرق بمنطقة الصفا اليوم الاثنين إلى ضرورة تنفيذ العطاء بمنتهى الدقة وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة، لافتا الى أن المشروع يشمل تعبيد عددا من الطرق بالخلطة الساخنة بعد إتمام مرحل التأسيس.
وقال الصمادي إن تحسين البنى التحتية المتهالكة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من شأنه إيجاد تنمية حقيقية على الواقع من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية والتنموية المناسبة في تلك المناطق ما يشجع المواطنين على تمسكهم بأراضيهم واستغلالها وإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وشدد الصمادي على ضرورة استكمال العمل بالمشروع قبل دخول فصل الشتاء حتى يتمكن المواطنون من الوصول إلى بيوتهم ومزارعهم بسهولة، مؤكدا أن الطرق التي لم يشملها هذا المشروع سيتم حصرها وتحديدها ليتسنى للبلدية طرح عطاء اخر لتعبيدها .
وثمن عدد من سكان المنطقة جهود البلدية وكوادرها العاملة لإيصال الخدمات وتحسين نوعيتها للقرى والتجمعات السكانية التي كانت تعاني من تردي في البنى التحتية.
--(بترا)
ع. ف /أز/ ع ط
18/09/2023 20:45:45
MENAFN18092023000117011021ID1107092150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.