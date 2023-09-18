وفد من الرابطة الصينية للتعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة الأردنية

عمان 18 أيلول (بترا)- زار وفد رفيع المستوى من الرابطة الصينية للتعليم العالي، يتقدمه رئيس الرابطة الدكتور لي يان سونغ، الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مختلف القضايا الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجامعات الصينية هي جامعة فودان، جامعة بكين، جامعة ووهان، جامعة تسينغ-هوا، جامعة لانزهو، وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، إضافة إلى مسؤولين في السفارة الصينية في عمّان، ومسؤولين إداريين في الرابطة.

وبحث رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات مع الوفد فرص تبادل الخبرات مع الجامعات الصينية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة البديلة والتعليم المهني والرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية.

وأكّد عبيدات اهتمام الجامعة بمكانتها على المستوى الدولي، من خلال دأبها على تحسين المدخلات والمخرجات البحثية والأكاديمية؛ الأمر الذي مكّنها من الوصول إلى قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف "كيو أس"، فضلًا عن دخولها تصنيف شنغهاي العالمي العام الماضي؛ حيث صُنّفت ضمن أفضل 701-800 جامعة في العالم، مرحّبًا أيضًا بأي تعاون ثنائي من شأنه أن يعود بالفائدة على الجامعة وطلبتها، الذين يتميزون بسمعة أكاديمية متميزة، خاصة في مجالات الطب وتكنولوجيا المعلومات.

من جهتهم، عرض ممثلو الجامعات الصينية نبذة عن جامعاتهم وتخصصاتها، مشيرين إلى أن الجامعة الأردنية من أهم وأعرق الجامعات في الشرق الأوسط، ومعربين عن تطلعهم إلى التعاون الفعلي مع الجامعة، وتشارك الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والبحوث، والتبادل الأكاديمي في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، مثل العلوم والهندسة والأمن السيبراني والتعليم الرقمي والتكنولوجيا واللغات والذكاء الاصطناعي.

كما رحّب الطرفان بفكرة إقامة قمة معرفية عربية صينية حول الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وفكرة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة في التاريخ واللغة، وبرامج مشتركة متعمقة تتمحور حول جمهورية الصين.

وزار الوفد مركز اللغات ومركز الترجمة وكلية اللغات الأجنبية، حيث عرض عميد الكلية الدكتور عدنان الصمادي نبذة عن أقسامها وبرامجها ، وتباحث الجانبان في فرص دعم برنامج اللغة الصينية بالأساتذة، وإمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وإثراء الزاوية الصينية، ليشير الصمادي من ثَمَّ إلى توجه الكلية لإنشاء قسم خاص يجمع كل ما يتعلق باللغة والثقافة الصينية.

وقد حظي الوفد بفرصة زيارة متحفي الآثار والتراث الشعبي التابعين لكلية السياحة والآثار في الجامعة والتعرف على محتوياتهما، حيث اطّلع على مقتنيات المتحفين، ، وأبرز المعروضات ومشاريع التنقيبات الأثرية، وعمليات الصيانة والترميم التي قامت بها الكلية لإعادة تأهيل تلك المقتنيات، آخذًا فكرة محيطة عن أشكال الحياة التي مرّت على المجتمع الأردني في كافة مراحله وتطوراته.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

18/09/2023 20:26:46

