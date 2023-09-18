وفد من الرابطة الصينية للتعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة الأردنية

وفد من الرابطة الصينية للتعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة الأردنية
التاريخ
9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- زار وفد رفيع المستوى من الرابطة الصينية للتعليم العالي، يتقدمه رئيس الرابطة الدكتور لي يان سونغ، الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مختلف القضايا الأكاديمية والتعليمية والبحثية.
وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجامعات الصينية هي جامعة فودان، جامعة بكين، جامعة ووهان، جامعة تسينغ-هوا، جامعة لانزهو، وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، إضافة إلى مسؤولين في السفارة الصينية في عمّان، ومسؤولين إداريين في الرابطة.
وبحث رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات مع الوفد فرص تبادل الخبرات مع الجامعات الصينية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة البديلة والتعليم المهني والرقمي وتكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية.
وأكّد عبيدات اهتمام الجامعة بمكانتها على المستوى الدولي، من خلال دأبها على تحسين المدخلات والمخرجات البحثية والأكاديمية؛ الأمر الذي مكّنها من الوصول إلى قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف "كيو أس"، فضلًا عن دخولها تصنيف شنغهاي العالمي العام الماضي؛ حيث صُنّفت ضمن أفضل 701-800 جامعة في العالم، مرحّبًا أيضًا بأي تعاون ثنائي من شأنه أن يعود بالفائدة على الجامعة وطلبتها، الذين يتميزون بسمعة أكاديمية متميزة، خاصة في مجالات الطب وتكنولوجيا المعلومات.
من جهتهم، عرض ممثلو الجامعات الصينية نبذة عن جامعاتهم وتخصصاتها، مشيرين إلى أن الجامعة الأردنية من أهم وأعرق الجامعات في الشرق الأوسط، ومعربين عن تطلعهم إلى التعاون الفعلي مع الجامعة، وتشارك الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والبحوث، والتبادل الأكاديمي في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، مثل العلوم والهندسة والأمن السيبراني والتعليم الرقمي والتكنولوجيا واللغات والذكاء الاصطناعي.
كما رحّب الطرفان بفكرة إقامة قمة معرفية عربية صينية حول الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وفكرة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة في التاريخ واللغة، وبرامج مشتركة متعمقة تتمحور حول جمهورية الصين.
وزار الوفد مركز اللغات ومركز الترجمة وكلية اللغات الأجنبية، حيث عرض عميد الكلية الدكتور عدنان الصمادي نبذة عن أقسامها وبرامجها ، وتباحث الجانبان في فرص دعم برنامج اللغة الصينية بالأساتذة، وإمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وإثراء الزاوية الصينية، ليشير الصمادي من ثَمَّ إلى توجه الكلية لإنشاء قسم خاص يجمع كل ما يتعلق باللغة والثقافة الصينية.
وقد حظي الوفد بفرصة زيارة متحفي الآثار والتراث الشعبي التابعين لكلية السياحة والآثار في الجامعة والتعرف على محتوياتهما، حيث اطّلع على مقتنيات المتحفين، ، وأبرز المعروضات ومشاريع التنقيبات الأثرية، وعمليات الصيانة والترميم التي قامت بها الكلية لإعادة تأهيل تلك المقتنيات، آخذًا فكرة محيطة عن أشكال الحياة التي مرّت على المجتمع الأردني في كافة مراحله وتطوراته.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
18/09/2023 20:26:46
MENAFN18092023000117011021ID1107092149
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