الصفدي يحذر من خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية

نيويورك18أيلول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي، في مداخلة باجتماع دولي أعلن مبادرة "جهود يوم السلام" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودعمتها المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، "إن الرسالة الأساس في هذا الاجتماع هو أن السلام ضرورة لاستقرار المنطقة وتنميتها، لكنه لن يتحقق من دون انتهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية".

وقال إن مبادرة "جهود يوم السلام" تؤكد مرجعية مبادرة السلام العربية، الطرح الأكثر شمولية للوصول إلى المستقبل الآمن المستقر الذي يتيح فرص تحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب المنطقة".

وأضاف أن مبادرة "جهود يوم السلام" مبنية على ثوابت مبادرة السلام العربية التي تتبنى السلام خياراً استراتيجياً عربياً طريقه الوحيد لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وفق حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال الصفدي إن التأكيد على ما سيقدمه السلام في المنطقة هو مطالبة للعمل على وقف كل ما يحول دونه، وهو باختصار استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وقال الصفدي "قدمت مبادرة السلام العربية رؤية عربية للسلام الشامل والدائم منسجمة مع القانون الدولي وقادرة على أن تضع المنطقة على عتبة حقبة جديدة يسودها التعاون والتنمية، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المبادرة، ومستمرة في إجراءاتها وسياساتها التي تحول دون تحقيق هذا السلام".

وقال الصفدي إن بديل ما تطرحه مبادرة "جهود يوم السلام" من سبيل لبناء مستقبل السلام والتعاون، هو ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو المزيد من الصراع والظلم.

وأضاف الصفدي "من المهم أن نعمل من أجل المستقبل. لكن الأولوية هي اليوم، وما يجري اليوم من عمل ممنهج يقتل الأمل ويؤجج الصراع ويغذي العنف ويقوض السبيل الوحيد للسلام وهو حل الدولتين".

وزاد الصفدي حماية السلام وحماية حق شعوب المنطقة فيه مسؤولية جماعية تتطلب من المجتمع الدولي صرامة ووضوحاً وعملاً مؤثراً منطلقه القانون الدولي ومبادئ العدالة التي ترفض الاحتلال وتؤكد، أن حق الشعوب في تقرير المصير ثابت لا مساومة حوله.

وأضاف للشعب الفلسطيني حقه التاريخي والقانوني والإنساني في حريته ودولته، وللمنطقة وشعوبها حقها في العيش بسلام وأمل، وعلينا جميعاً تقع مسؤولية أن نوجه جهودنا حيث يفرض القانون الدولي الذي قامت على أساسه منظمة الأمم المتحدة التي نجتمع فيها اليوم.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، افتتحوا الاجتماع، الذي تحدث في جلسته الافتتاحية أيضاً، وزير الخارجية المصري سامح شكري. وشارك في الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزراء خارجية وممثلو نحو خمسين دولة، وممثلون عن منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومكتب الرباعية الدولية، والبنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.

وكان الصفدي التقى، صباح اليوم في توقيت نيويورك، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية تيد دويتش، ورئيس اللجنة مايكل تيكنور، في اجتماع استعرض التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وأكد الصفدي، خلال اللقاء، ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، والعودة لمفاوضات جادة وفاعلة، وتكثيف الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

إلى ذلك، شارك الصفدي، يوم أمس، في الاجتماع الوزاري الثامن عشر حول الشرق الأوسط، الذي نظمه معهد السلام الدولي بالتعاون مع دولة قطر، والاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط

18/09/2023 20:23:29

