التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

عمان 18 أيلول (بترا)- ادانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين،استمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، ومساسا بمشاعر المسلمين وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وجددت المنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

18/09/2023 20:18:48

