التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
التاريخ
9/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- ادانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين،استمرار اقتحامات مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، ومساسا بمشاعر المسلمين وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وجددت المنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
18/09/2023 20:18:48
MENAFN18092023000117011021ID1107092147
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