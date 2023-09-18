انطلاق دورة أساسيات البحث العلمي الموجهة للشباب

عمان 18 أيلول (بترا)- افتتحت ،اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج القيادة الشبابية التي ينظمها مركز إعداد القيادات الشبابية في بيت شباب عمان، بعنوان "أساسيات البحث العلمي الموجهة للشباب".

وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور حرص الوزارة على تمكين العاملين مع الشباب للنهوض بهم، مبينا أهمية البحث العلمي في التخطيط للبرامج والمشاريع الشبابية.

وتتضمن فعاليات الدورة محاور أنواع البحث العلمي الكمي ،الاستقصائي، الارتباطي والتجريبي، وأنواع الاستبيان وأسئلة المقابلة، وخطوات الملاحظة المنظمة.

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

18/09/2023 20:04:57