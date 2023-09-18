الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات لدول تضررت من الكوارث

عمان 18 أيلول (بترا)- صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لتركيا لدعمها في معالجة تبعات كارثة الزلزال، التي وقعت في شباط الماضي.

ووفقاً ل(الأناضول)، جرت المصادقة على مساعدات إلى إيطاليا ورومانيا وتركيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو لمواجهة آثار الكوارث، وتم تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات لتركيا، فيما سيتم منح 33.9 مليون يورو إلى رومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و 20.9 مليون يورو إلى إيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في أيلول العام الماضي.

وسيتم تغطية المساعدات من القسم المخصص من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة. وستمنح بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

18/09/2023 20:02:58