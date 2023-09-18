الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات لدول تضررت من الكوارث

الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات لدول تضررت من الكوارث
التاريخ
9/18/2023 2:30:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لتركيا لدعمها في معالجة تبعات كارثة الزلزال، التي وقعت في شباط الماضي.
ووفقاً ل(الأناضول)، جرت المصادقة على مساعدات إلى إيطاليا ورومانيا وتركيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو لمواجهة آثار الكوارث، وتم تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات لتركيا، فيما سيتم منح 33.9 مليون يورو إلى رومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و 20.9 مليون يورو إلى إيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في أيلول العام الماضي.
وسيتم تغطية المساعدات من القسم المخصص من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة. وستمنح بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
18/09/2023 20:02:58
MENAFN18092023000117011021ID1107092145
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