مدرب الوحدات: نسعى للوصول لمنصة التتويج في كأس الاتحاد الأسيوي

عمان 18 أيلول (بترا)- قال مدرب فريق الوحدات العُماني رشيد اليافعي، إن فوز فريقه على اتحاد أهلي حلب في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي غدا الثلاثاء، هدف أساسي والخطوة الأولى للوصول إلى النهائيات والظفر بالبطولة.

واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان البطولة الآسيوية تعد هدفا للنادي، مشيرا إلى ان الحضور الجماهيري يعد سلاحا مهما في اللقاءات الآسيوية ودافعا كبيرا لتحقيق الإنجازات.

وبين أن المجموعة تضم أندية متمرسة آسيوياً، ما يعتبر حافزا لتقديم الأفضل، لافتا إلى ان التأهل عن المجموعة بمثابة قطع نصف الطريق نحو الوقوف على منصة التتويج.

وأشاد اليافعي بتكشيله الفريق الذي يضم لاعبين مميزين، مؤكدا أن المطلوب الآن التركيز الذهني في الملعب.

بدوره، أكد المدير الفني لفريق أهلي حلب معن الراشد أن فريقه معتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيري، موضحا ان الفريق أجرى تجديدا كاملا في صفوف لاعبيه، وأشار الى أن المجموعة التي يلعب فيها فريقه تعتبر مجموعة حديدية خاصة وأنها تضم فرقا عريقة.

ويلتقي فريق الوحدات مع نظيره اتحاد أهلي حلب السوري، غدا الثلاثاء، عند التاسعة مساء على استاد عمان الدولي، في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويلعب الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق اتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي والكويت الكويتي.

--(بترا)

ض ع /أز/ ع ط

18/09/2023 19:49:22