مدرب الوحدات: نسعى للوصول لمنصة التتويج في كأس الاتحاد الأسيوي

مدرب الوحدات: نسعى للوصول لمنصة التتويج في كأس الاتحاد الأسيوي
التاريخ
9/18/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- قال مدرب فريق الوحدات العُماني رشيد اليافعي، إن فوز فريقه على اتحاد أهلي حلب في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي غدا الثلاثاء، هدف أساسي والخطوة الأولى للوصول إلى النهائيات والظفر بالبطولة.
واضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان البطولة الآسيوية تعد هدفا للنادي، مشيرا إلى ان الحضور الجماهيري يعد سلاحا مهما في اللقاءات الآسيوية ودافعا كبيرا لتحقيق الإنجازات.
وبين أن المجموعة تضم أندية متمرسة آسيوياً، ما يعتبر حافزا لتقديم الأفضل، لافتا إلى ان التأهل عن المجموعة بمثابة قطع نصف الطريق نحو الوقوف على منصة التتويج.
وأشاد اليافعي بتكشيله الفريق الذي يضم لاعبين مميزين، مؤكدا أن المطلوب الآن التركيز الذهني في الملعب.
بدوره، أكد المدير الفني لفريق أهلي حلب معن الراشد أن فريقه معتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيري، موضحا ان الفريق أجرى تجديدا كاملا في صفوف لاعبيه، وأشار الى أن المجموعة التي يلعب فيها فريقه تعتبر مجموعة حديدية خاصة وأنها تضم فرقا عريقة.
ويلتقي فريق الوحدات مع نظيره اتحاد أهلي حلب السوري، غدا الثلاثاء، عند التاسعة مساء على استاد عمان الدولي، في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويلعب الوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة التي تضم إلى جانبه فرق اتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي والكويت الكويتي.
--(بترا)
ض ع /أز/ ع ط
18/09/2023 19:49:22
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