الشبول: تدريب الناطقين الإعلاميين نهج حكومي مستمر

عمان 18 أيلول (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن تدريب الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والعاملين في الاتصال الحكومي يُعد نهجا حكوميا مستمراً، لتعزيز إتاحة المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أن بناء قدرات الناطقين الإعلاميين والعاملين في الاتصال الحكومي، يسهم في تعزيز الرواية الحكومية ونقل المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام بالسرعة والدقة اللازمتين، ويحد من انتشار الإشاعات والأخبار غير الصحيحة.

وجدد الشبول التأكيد على أهمية دور الناطقين الإعلاميين في التعبير عن خطط ومشاريع وزاراتهم ومؤسساتهم، وإيصال المعلومات إلى وسائل الإعلام، مضيفا "وجود الناطقين الإعلاميين سيصبح ثقافة دائمة في كل وزارة ومؤسسة".

ولفت إلى أن الناطقين الإعلاميين يعدون جزءا أساسيا من السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي، وقد أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحوار حولها مع الأطراف ذات العلاقة ومتلقي الخدمة، مبيناً أن السياسة العامة أولت تمكين الناطقين الأهمية، لضمان تفعيل قنوات الاتصال والتدفق الإعلامي نحو الجمهور وتعزيز بناء الخطط الإعلامية ودعم تحضـير الرسائل الإعلامية الحكومية بالتنسيق والتعاون مع الناطقين الإعلاميين ووحدات الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد الشبول أن تمكين الناطقين الإعلاميين بات عملا ً مؤسسيا ًومن ضمن أولويات عمل وزارة الاتصال الحكومي بموجب نظامها الإداري، وإحدى مسؤولياتها متابعة شبكة الناطقين الإعلاميين وتوفير كل السبل لإنجاح عملهم وفي مقدمة ذلك الناحية التدريبية.

حديث الشبول جاء خلال زيارته اليوم الاثنين إلى استوديوهات كلية لومينوس الجامعية التقنية التي يُنفذ فيها تدريب للناطقين الإعلاميين، ضمن برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي الذي انطلق مطلع العام الحالي ويستمر 3 سنوات بمنحة من مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارتها في عمّان بقيمة (مليون ومائتين وثلاثين ألف دولار)والمسؤولة عنه وزارة الاتصال الحكومي وتشرف على تنفيذه شركة ماجينتا للاستشارات.

وينقسم البرنامج إلى مشروعين يختص الأول وقيمته نحو (400 ألف دولار) بتحديث وتطوير قاعة المؤتمرات الصحفية في رئاسة الوزراء، فيما يوجّه الثاني والمتعلق ببناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي إلى تدريب نحو (54) ناطقا ً إعلاميا ً و(81) عاملا ً في الاتصال الحكومي على مدار فترة البرنامج والتي تستمر إلى نهاية عام (2025).

وكان التخطيط للبرنامج بدأ في نهاية العام الماضي، ضمن مراحل زمنية موزعة على فترات البرنامج الذي جرى التنفيذ الفعلي فيه مطلع آذار الماضي، إذ شهدت هذه الفترة توفير تدريب عملي ونظري الى مجموعات من الناطقين الإعلاميين والعاملين في الاتصال الحكومي، كما يشهد الربع الأخير من العام الحالي استكمال تدريب هذه المجموعات للوصول إلى الانتهاء من تدريب نحو (20) ناطقا ً و(30) عاملاً في الاتصال الحكومي مع نهاية العام الحالي، وليتم لاحقا ً وعلى مدار عام (2024) تدريب نحو (20) ناطقاً و(25) عاملا ً في الاتصال الحكومي والعدد مثله تقريبا على مدار عام (2025).

وفيما يتعلق بالتدريب الموجّه الى الناطقين الإعلاميين فقد تم تقسيمه الى جزأين الأول مختص بالتدريب العملي وعلى مجموعات؛ كل مجموعة مكونة من 4 ناطقين إعلاميين يتم توزيع تدريبهم على فترة 3 أشهر تقريبا ً يتلقون خلالها تدريبا ً وعلى مدار أيام لكل مجموعة في استوديوهات كلية لومينوس ضمن محاور المهارات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي أمام الكاميرا وتشمل المقابلات التلفزيونية والإعداد للمؤتمرات الصحفية والتصريحات الإعلامية والتواصل الإعلامي فيما يكون التدريب النظري مخصصا لمحاور متعلقة بالاتصال الاستباقي واتصال رد الفعل.

وفيما يخص تدريب العاملين في الاتصال الحكومي؛ فهو تدريب نظري موجه إلى نحو (81) عاملا ً مقسما ً العدد الى 3 مجموعات موزعة على 3 سنوات فترة التدريب للبرنامج وكل مجموعة تتلقى خلال فترة 3 أشهر على مدار أيام متفرقة تدريبا ً نظريا ً على محاور التعامل مع الأخبار الزائفة و المعلومات المضللة والتواصل الاستراتيجي وصناعة الخبر وأدوات التواصل الاجتماعي.

وحول برنامج بناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، بين الشبول أن ما يميز البرنامج التدريبي إضافة العاملين في إدارة الإعلام الحكومية عليه إلى جانب زيادة مساحة تدريب الناطقين الإعلاميين ايضًا.

وأشار الشبول إلى أن برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي يأتي تعزيزاً للبرامج الحكومية السابقة لتمكين الناطقين الإعلامين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ نفذت الحكومة مطلع عام 2022 برنامجًا لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين استهدف 24 ناطقًا إعلاميًا من مختلف الوزارات.

بدورها، أشادت مستشارة الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، ستيفاني ألتمان وينانز بالعلاقة التشاركية بين السفارة ووزارة الاتصال الحكومي في تنفيذ برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي الذي انطلق العام الحالي ويستمر على مدار ثلاث سنوات.

وأعربت عن تطلعاتها بأن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الناطقين الإعلاميين على التواصل الفعال مع الجمهور وزيادة الإدراك والمعرفة بالخطط والأولويات الحكومية، مشيدة بمستوى التدريب المقدم لهم.

(بترا)

هـ أ /أز/ ع ط

18/09/2023 19:44:53