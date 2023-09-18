جلسة توعوية في إربد حول الوقاية من مرض السرطان

جلسة توعوية في إربد حول الوقاية من مرض السرطان
التاريخ
9/18/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، جلسة توعوية حول الوقاية من مرض السرطان، ضمن حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي أطلقها مركز الحسين بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية.
وعرضت المُثقفة الصحية، أمل الخطيب، خلال الجلسة بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، رسائل الحملة الهادفة إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكيات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.
وأشارت إلى أهمية التعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار وصولاً لبيئة صحية.
ولفتت إلى مفهوم مرض السرطان وأنواعه والمراحل التي يمر بها المصاب وأهمية الكشف المبكر عنه لمحاولة علاجه وتقليل كلفة العلاج ، لافتة إلى أهمية اتباع العادات والسلوكيات الصحية السليمة من اجل الوقاية من السرطان.
وتخلل الجلسة نقاش مع المشاركين حول وسائل الوقاية من السرطان، ودور توعية الأفراد والمؤسسات في نقل التوعية إلى المجتمع.
--(بترا)
أ غ /أز/ ع ط
18/09/2023 19:31:13
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