جلسة توعوية في إربد حول الوقاية من مرض السرطان

إربد 18 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، جلسة توعوية حول الوقاية من مرض السرطان، ضمن حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي أطلقها مركز الحسين بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية.

وعرضت المُثقفة الصحية، أمل الخطيب، خلال الجلسة بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، رسائل الحملة الهادفة إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكيات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.

وأشارت إلى أهمية التعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار وصولاً لبيئة صحية.

ولفتت إلى مفهوم مرض السرطان وأنواعه والمراحل التي يمر بها المصاب وأهمية الكشف المبكر عنه لمحاولة علاجه وتقليل كلفة العلاج ، لافتة إلى أهمية اتباع العادات والسلوكيات الصحية السليمة من اجل الوقاية من السرطان.

وتخلل الجلسة نقاش مع المشاركين حول وسائل الوقاية من السرطان، ودور توعية الأفراد والمؤسسات في نقل التوعية إلى المجتمع.

--(بترا)

أ غ /أز/ ع ط

18/09/2023 19:31:13