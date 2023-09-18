بحث سبل النهوض بقطاع إنتاج وتصنيع السجاد

عمان 18 أيلول(بترا)- بحث منتجو وصانعو السجاد، خلال اجتماع في غرفة تجارة عمان، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، والاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.

وقال النقيب أحمد الجنيدي، في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.

بدوره، أعلن ممثل قطاع الأثاث في غرفة تجارة الاردن، همام حبنكة، أن الغرفة

جاهزة لاستقبال أي شكاوى تتعلق بالمنافسة غير العادلة والبيع بأقل من التكلفة.

وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج، وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.

وأكدوا ضرورة تشجيع المصنّعين المحليين على التصدير، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد وتسويق المنتجات المحلية عبر الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية، وإقامة معارض دولية في الأردن، لاستقطاب تجار من مختلف أنحاء العالم.

--(بترا)





ع ن/أز/ ع ط

18/09/2023 19:28:01