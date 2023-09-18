بحث سبل النهوض بقطاع إنتاج وتصنيع السجاد

بحث سبل النهوض بقطاع إنتاج وتصنيع السجاد
التاريخ
9/18/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول(بترا)- بحث منتجو وصانعو السجاد، خلال اجتماع في غرفة تجارة عمان، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، والاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.
وقال النقيب أحمد الجنيدي، في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.
بدوره، أعلن ممثل قطاع الأثاث في غرفة تجارة الاردن، همام حبنكة، أن الغرفة
جاهزة لاستقبال أي شكاوى تتعلق بالمنافسة غير العادلة والبيع بأقل من التكلفة.
وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج، وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.
وأكدوا ضرورة تشجيع المصنّعين المحليين على التصدير، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد وتسويق المنتجات المحلية عبر الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية، وإقامة معارض دولية في الأردن، لاستقطاب تجار من مختلف أنحاء العالم.
--(بترا)
ع ن/أز/ ع ط
18/09/2023 19:28:01
MENAFN18092023000117011021ID1107092140
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