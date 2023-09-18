Monday, 18 September 2023 10:50 GMT

بحث سبل النهوض بقطاع إنتاج وتصنيع السجاد

9/18/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول(بترا)- بحث منتجو وصانعو السجاد، خلال اجتماع في غرفة تجارة عمان، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، والاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.

وقال النقيب أحمد الجنيدي، في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.

بدوره، أعلن ممثل قطاع الأثاث في غرفة تجارة الاردن، همام حبنكة، أن الغرفة
جاهزة لاستقبال أي شكاوى تتعلق بالمنافسة غير العادلة والبيع بأقل من التكلفة.

وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج، وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.

وأكدوا ضرورة تشجيع المصنّعين المحليين على التصدير، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد وتسويق المنتجات المحلية عبر الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية، وإقامة معارض دولية في الأردن، لاستقطاب تجار من مختلف أنحاء العالم.

--(بترا)


ع ن/أز/ ع ط

18/09/2023 19:28:01

MENAFN18092023000117011021ID1107092140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث