الأشغال تشارك في التمرين الوطني درب الأمان 3

الأشغال تشارك في التمرين الوطني درب الأمان 3
التاريخ
9/18/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في فعاليات التمرين الوطني درب الأمان 3، الذي نفذه المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، اليوم الاثنين، بمشاركة واسعة من مختلف مؤسسات الدولة.
وشاركت الوزارة في التمرين من خلال مديريات الأشغال في مختلف مناطق المملكة، خصوصا محافظات العاصمة، والبلقاء، ومادبا، والكرك، والعقبة، للتأكيد على جاهزية غرف العمليات في المديريات خلال إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتأكيد على وسائل الاتصال والجاهزية والاستعداد لأي تعليمات من المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات أو غرفة العمليات الرئيسية.
ورافق التمرين عمليات إخلاء لمديريات الأشغال، والتدرب على حوادث افتراضية، والمساهمة في إخلاء طلاب المدارس.
ويهدف تمرين "درب الأمان 3"، لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
--(بترا)
م ح/ف م/أز/ ع ط
18/09/2023 19:26:06
MENAFN18092023000117011021ID1107092139
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