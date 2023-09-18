الأشغال تشارك في التمرين الوطني درب الأمان 3

عمان 18 أيلول (بترا)- شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في فعاليات التمرين الوطني درب الأمان 3، الذي نفذه المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، اليوم الاثنين، بمشاركة واسعة من مختلف مؤسسات الدولة.

وشاركت الوزارة في التمرين من خلال مديريات الأشغال في مختلف مناطق المملكة، خصوصا محافظات العاصمة، والبلقاء، ومادبا، والكرك، والعقبة، للتأكيد على جاهزية غرف العمليات في المديريات خلال إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتأكيد على وسائل الاتصال والجاهزية والاستعداد لأي تعليمات من المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات أو غرفة العمليات الرئيسية.

ورافق التمرين عمليات إخلاء لمديريات الأشغال، والتدرب على حوادث افتراضية، والمساهمة في إخلاء طلاب المدارس.

ويهدف تمرين "درب الأمان 3"، لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

--(بترا)

م ح/ف م/أز/ ع ط

18/09/2023 19:26:06