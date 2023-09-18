دائرة الإفتاء توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

عمان 18 أيلول (بترا)- وقعت دائرة الإفتاء العام للمملكة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة الكتاب المرشد، لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة، وذلك في إطار حرصها على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى جميع فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف 23 أيلول من كل عام.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وعن شركة الكتاب المرشد أنس اشتيوي إلى تعزيز الوصول إلى فئة الصمّ وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى والقرارات الشرعية، وتسهيل فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الإفتاء تتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، حيث أعرب سماحة المفتي العام عن حرص الدائرة أعلى إيصال الأحكام الشرعية إلى جميع شرائح المجتمع وفئاته دون استثناء.

بدوره عبر مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، إياد العسلي، عن حرص البنك على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع دائرة الإفتاء باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع.

وأكد أن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية لربطهم بالخدمات المهمة والمتنوّعة إذ إنّ تواصلهم بفعالية باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.

--(بترا)

م ب/ن ح/ ع ط

18/09/2023 19:16:33