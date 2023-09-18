دائرة الإفتاء توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

دائرة الإفتاء توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة
التاريخ
9/18/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- وقعت دائرة الإفتاء العام للمملكة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة الكتاب المرشد، لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة، وذلك في إطار حرصها على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى جميع فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف 23 أيلول من كل عام.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وعن شركة الكتاب المرشد أنس اشتيوي إلى تعزيز الوصول إلى فئة الصمّ وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى والقرارات الشرعية، وتسهيل فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.
وبحسب بيان صادر عن دائرة الإفتاء تتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، حيث أعرب سماحة المفتي العام عن حرص الدائرة أعلى إيصال الأحكام الشرعية إلى جميع شرائح المجتمع وفئاته دون استثناء.
بدوره عبر مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، إياد العسلي، عن حرص البنك على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع دائرة الإفتاء باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع.
وأكد أن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية لربطهم بالخدمات المهمة والمتنوّعة إذ إنّ تواصلهم بفعالية باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.
--(بترا)
م ب/ن ح/ ع ط
18/09/2023 19:16:33
MENAFN18092023000117011021ID1107092138
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