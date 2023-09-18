مستشفى الجامعة الأردنيّة يُطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

عمان 18 أيلول (بترا)- برعاية سمو الأميرة منى الحسين، انطلقت في مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، مبادرات صحية، ضمن مبادرة يوم التغيير التي أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحيّة، هذا العام تحت شعار "صوت المريض أساس الرعاية".

وهدفت المبادرات،إلى تحفيز العاملين لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة معرفة المرضى، وتشجيعهم على الانخراط الفعّال في خيارات صحتهم وخطة علاجهم، وتحسين العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها.

وبدأت المبادرات بتعهّد مدير عام المستشفى بالوكالة الدكتور نادر البصول، بتبنّي وتفعيل سياسات وإجراءات واضحة؛ لتوفير مساحة فعّالة تسمح للمريض وعائلته بالمشاركة في رحلة علاجه، داعياً كوادر المستشفى إلى استمرار المبادرة ليكون التغيير للأفضل في جميع أيام العمل ثقافةً وممارسة.

واشتمل اليوم على مجموعة مُبادرات فقدّمت دائرة الصيدلة مبادرة هدفت إلى تطبيق معايير إدارة الدواء الداعمة لإشراك المريض في الرعاية الصيدلانيّة المُقدمة له، وتعهّدت دائرة المختبرات بالمحافظة على حقوق المرضى واحترام خصوصيّتهم، وإشراكهم في تحسين الخدمات المُقدّمة لهم، وتمحورت مبادرة مكتب الجودة ومراقبة النوعية حول تقديم التوعية للمرضى المنومين على أسرة الشفاء ومراجعي العيادات الخارجية والطوارئ؛ لقياس تجربتهم حول خدمات المستشفى بهدف تحسينها ولضمان سلامتهم.

وقدم مكتب السيطرة على العدوى، بالتعاون مع وحدة غسيل الكلى، مبادرة لإشراك المريض وعائلته في الرعاية الصحية المقدمة له من خلال سؤالِه للكادر الصحي عن غسل أيديهم قبل التعامل معه، وتحت شعار "غذاء طفلك يهمنا" قدمت شعبة التغذية تعهُّداً بتقديم التثقيف الصحي المستمر للمرضى خاصة الأطفال، وتقديم أفضل الوجبات الغذائية ضمن المعايير الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى توزيع وجبات صحية للأطفال المُدخلين.

ووزعت دائرة طب التأهيل بروشورات توعويّة تتعلق بعلاج النطق واللغة وتسمح للمريض وعائلته بالمشاركة في رحلة علاج مُتكاملة وفعّالة، وتمحورت مبادرة دائرة الأشعة حول تقليل فترات الحصول على مواعيد للفحوصات الشعاعية، وتضمنت مبادرة دائرة شؤون المرضى بالتعاون مع تمريض قسم النسائية، تعريف المريض على منصّة المستشفى الإلكترونية والاستفادة من خدماتها، فيما تعهّد مكتب السلامة العامة والبيئة بتثقيف مرتادي المستشفى على الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق حسب تعليمات السلامة العامة في المنازل.

وقدّمت دائرة التمريض بدورها، مجموعة مبادرات بدأت بعرض مسرحي للدمى لتثقيف الأطفال حول حقوقهم وواجباتهم خلال رحلة علاجهم، تلاه إجراء استبيان على نظام "بلا دور"؛ لتقييم الخدمة المُقدّمة من أجل التحسين، بالإضافة إلى توعية مرضى الحروق بأهمية النظافة الشخصية قبل عمل الغيار الطبي وتقديم شرح تفصيلي حول الطريقة الصحيحة لذلك للوصول إلى وعي المريض وحثه على تغيير المفاهيم الخاطئة بهذا الخصوص.

كما تضمنت المبادرات الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المرضى من خلال وضع صناديق في الأقسام، سعياً لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، وتقديم الرعاية السنية والصحة الفموية لجميع المرضى وتوعيتهم وإرشادهم حول باستخدام "باركود" الإرشادات والتعليمات المتعلقة بطب الأسنان في المستشفى.

بالإضافة إلى مبادرة حول تثقيف مرضى الربو للتعامل مع حالتهم المرضية واستخدام البخاخات، وزيادة وعي المرضى حول هبوط السكر وكيفية تجنبه، وهشاشة العظام والعوامل المُساعدة لحدوثه وطرق الوقاية والتغذية السليمة والفحوصات الدورية اللازمة لاكتشافه.

كما جرى توعية المرضى حول سلامتهم وشرح أسباب السقوط وآلية الحماية منه، ودور الكوادر الطبية والتمريضية والمرضى مع عائلاتهم بهذا الخصوص، وإدخال التقنيّات الحاسوبيّة من خلال الدخول على استبيانات وآراء المرضى ومرافقيهم باستخدام (الباركود).

واستضاف المستشفى، الائتلاف الصحي لحقوق المريض المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلاف الصحي لحماية المريض اللذين قدما مبادرتهما لمرتادي المستشفى.

--(بترا)

س ص/ ع ط

18/09/2023 19:11:58