مستشفى الجامعة الأردنيّة يُطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

مستشفى الجامعة الأردنيّة يُطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير
التاريخ
9/18/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- برعاية سمو الأميرة منى الحسين، انطلقت في مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، مبادرات صحية، ضمن مبادرة يوم التغيير التي أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحيّة، هذا العام تحت شعار "صوت المريض أساس الرعاية".
وهدفت المبادرات،إلى تحفيز العاملين لتحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة معرفة المرضى، وتشجيعهم على الانخراط الفعّال في خيارات صحتهم وخطة علاجهم، وتحسين العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها.
وبدأت المبادرات بتعهّد مدير عام المستشفى بالوكالة الدكتور نادر البصول، بتبنّي وتفعيل سياسات وإجراءات واضحة؛ لتوفير مساحة فعّالة تسمح للمريض وعائلته بالمشاركة في رحلة علاجه، داعياً كوادر المستشفى إلى استمرار المبادرة ليكون التغيير للأفضل في جميع أيام العمل ثقافةً وممارسة.
واشتمل اليوم على مجموعة مُبادرات فقدّمت دائرة الصيدلة مبادرة هدفت إلى تطبيق معايير إدارة الدواء الداعمة لإشراك المريض في الرعاية الصيدلانيّة المُقدمة له، وتعهّدت دائرة المختبرات بالمحافظة على حقوق المرضى واحترام خصوصيّتهم، وإشراكهم في تحسين الخدمات المُقدّمة لهم، وتمحورت مبادرة مكتب الجودة ومراقبة النوعية حول تقديم التوعية للمرضى المنومين على أسرة الشفاء ومراجعي العيادات الخارجية والطوارئ؛ لقياس تجربتهم حول خدمات المستشفى بهدف تحسينها ولضمان سلامتهم.
وقدم مكتب السيطرة على العدوى، بالتعاون مع وحدة غسيل الكلى، مبادرة لإشراك المريض وعائلته في الرعاية الصحية المقدمة له من خلال سؤالِه للكادر الصحي عن غسل أيديهم قبل التعامل معه، وتحت شعار "غذاء طفلك يهمنا" قدمت شعبة التغذية تعهُّداً بتقديم التثقيف الصحي المستمر للمرضى خاصة الأطفال، وتقديم أفضل الوجبات الغذائية ضمن المعايير الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى توزيع وجبات صحية للأطفال المُدخلين.
ووزعت دائرة طب التأهيل بروشورات توعويّة تتعلق بعلاج النطق واللغة وتسمح للمريض وعائلته بالمشاركة في رحلة علاج مُتكاملة وفعّالة، وتمحورت مبادرة دائرة الأشعة حول تقليل فترات الحصول على مواعيد للفحوصات الشعاعية، وتضمنت مبادرة دائرة شؤون المرضى بالتعاون مع تمريض قسم النسائية، تعريف المريض على منصّة المستشفى الإلكترونية والاستفادة من خدماتها، فيما تعهّد مكتب السلامة العامة والبيئة بتثقيف مرتادي المستشفى على الاستخدام الصحيح لطفايات الحريق حسب تعليمات السلامة العامة في المنازل.
وقدّمت دائرة التمريض بدورها، مجموعة مبادرات بدأت بعرض مسرحي للدمى لتثقيف الأطفال حول حقوقهم وواجباتهم خلال رحلة علاجهم، تلاه إجراء استبيان على نظام "بلا دور"؛ لتقييم الخدمة المُقدّمة من أجل التحسين، بالإضافة إلى توعية مرضى الحروق بأهمية النظافة الشخصية قبل عمل الغيار الطبي وتقديم شرح تفصيلي حول الطريقة الصحيحة لذلك للوصول إلى وعي المريض وحثه على تغيير المفاهيم الخاطئة بهذا الخصوص.
كما تضمنت المبادرات الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المرضى من خلال وضع صناديق في الأقسام، سعياً لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، وتقديم الرعاية السنية والصحة الفموية لجميع المرضى وتوعيتهم وإرشادهم حول باستخدام "باركود" الإرشادات والتعليمات المتعلقة بطب الأسنان في المستشفى.
بالإضافة إلى مبادرة حول تثقيف مرضى الربو للتعامل مع حالتهم المرضية واستخدام البخاخات، وزيادة وعي المرضى حول هبوط السكر وكيفية تجنبه، وهشاشة العظام والعوامل المُساعدة لحدوثه وطرق الوقاية والتغذية السليمة والفحوصات الدورية اللازمة لاكتشافه.
كما جرى توعية المرضى حول سلامتهم وشرح أسباب السقوط وآلية الحماية منه، ودور الكوادر الطبية والتمريضية والمرضى مع عائلاتهم بهذا الخصوص، وإدخال التقنيّات الحاسوبيّة من خلال الدخول على استبيانات وآراء المرضى ومرافقيهم باستخدام (الباركود).
واستضاف المستشفى، الائتلاف الصحي لحقوق المريض المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلاف الصحي لحماية المريض اللذين قدما مبادرتهما لمرتادي المستشفى.
--(بترا)
س ص/ ع ط
18/09/2023 19:11:58
MENAFN18092023000117011021ID1107092137
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