تخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج الإرشاد المهني بالعقبة

تخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج الإرشاد المهني بالعقبة
التاريخ
9/18/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 18 أيلول (بترا)- احتفلت الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، اليوم الاثنين، بتخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج الإرشاد والتوجيه المهني من أبناء محافظة العقبة.
وتلقى 75 متدربا تدريبهم في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، بالتعاون مع مشروع "التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية" المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبد ربه الجرابعة، أهمية التعليم المهني كركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية والنهوض بالمجتمع بما يوفره من كوادر وطنية ومهنية شابة مؤهلة للمنافسة بقوة في سوق العمل.
وأشار إلى ما يحظى به التعليم المهني من اهتمام ودعم من جلاله القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورؤيته وتوجيهاته لتطويره ودعم برامجه وفق أعلى المستويات.
بدوره، أكد مدير المجمع الوطني للتدريب المهني، المهندس ليث الزيادين، اعتزازه بإنجاز المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي يُنفذ وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، لزيادة فرص تشغيل الشباب، وتعزيز مهاراتهم الريادية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التي هي عنصر أساس من عناصر التمكين للشباب.
بدوره أشار رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو الى أهمية دور الشركة الوطنية في دعم المشاريع التنموية في العقبة وتأهيل الموارد البشرية ببرامج تدريبية سترفع كفاءتهم وتعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل منوها بالشراكة الإيجابية مع مشاريع مجلس المحافظة العام الحالي واستمرارها العام المقبل ودعمها من موازنة مجلس المحافظة.
--(بترا)
ا م/ن ح/ ع ط
18/09/2023 18:58:53
MENAFN18092023000117011021ID1107092136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.