تخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج الإرشاد المهني بالعقبة

العقبة 18 أيلول (بترا)- احتفلت الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، اليوم الاثنين، بتخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج الإرشاد والتوجيه المهني من أبناء محافظة العقبة.

وتلقى 75 متدربا تدريبهم في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، بالتعاون مع مشروع "التدريب المهني الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية" المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبد ربه الجرابعة، أهمية التعليم المهني كركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية والنهوض بالمجتمع بما يوفره من كوادر وطنية ومهنية شابة مؤهلة للمنافسة بقوة في سوق العمل.

وأشار إلى ما يحظى به التعليم المهني من اهتمام ودعم من جلاله القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورؤيته وتوجيهاته لتطويره ودعم برامجه وفق أعلى المستويات.

بدوره، أكد مدير المجمع الوطني للتدريب المهني، المهندس ليث الزيادين، اعتزازه بإنجاز المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي يُنفذ وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، لزيادة فرص تشغيل الشباب، وتعزيز مهاراتهم الريادية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التي هي عنصر أساس من عناصر التمكين للشباب.

بدوره أشار رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو الى أهمية دور الشركة الوطنية في دعم المشاريع التنموية في العقبة وتأهيل الموارد البشرية ببرامج تدريبية سترفع كفاءتهم وتعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل منوها بالشراكة الإيجابية مع مشاريع مجلس المحافظة العام الحالي واستمرارها العام المقبل ودعمها من موازنة مجلس المحافظة.

--(بترا)

ا م/ن ح/ ع ط

18/09/2023 18:58:53

