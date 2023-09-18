نائب الملك يتابع مجريات تمرين درب الأمان 3

عمان 18 أيلول (بترا)- تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجريات تمرين "درب الأمان 3"، الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الوزارات المعنية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني على مدار يومين.

واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس إدارة المركز، على محاور الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل، حيث إن التمرين يحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال وقوع زلزال وآليات التعامل مع تداعياته.

واستمع سموه، إلى إيجاز قدمه نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي حول الإجراءات التنفيذية لمحاور الخطة الوطنية للتعامل مع تداعيات حدوث الزلازل.

وقال العميد الزعبي، إن التمرين ينفذ بناء على سيناريو وقوع زلزال وما يتبعه من عمليات بحث وإنقاذ وإخلاء وإسعاف المصابين وتفعيل الخطط المعدة مسبقا لهذا السيناريو، التي تشمل جميع القطاعات الحكومية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص وفرق التطوع.

وأضاف أن التمرين يهدف لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

وحضر مجريات التمرين، وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.







وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صباح اليوم الاثنين، بالتَّزامن مع بدء فعاليَّات التَّمرين الوطني (درب الأمان 3) الذي ينفِّذه المركز على مدى يومين؛ للوقوف على مدى استعداد المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة وجاهزيَّتها للتعامل مع الزلازل وآثارها.

وأكَّد رئيس الوزراء أهميَّة تنفيذ تمرين (درب الأمان 3) ومواصلة تنفيذ تمارين أخرى مماثلة؛ بهدف رفع مستوى الجاهزيَّة والاستعداد والاستجابة لأيِّ طارئ، في الوقت الذي تشهد فيه بعض دول الإقليم والعالم كوارث طبيعيَّة وزلازل وتقلُّبات في الطَّقس وآثار وتداعيات التغيُّر المناخي.

وشدَّد على أهميَّة تفعيل الخطط الموضوعة لحالات الطَّوارئ والأزمات على أرض الواقع خلال التَّمارين، بشكل يحاكي أحداثاً واقعيَّة، والتَّعامل معها بشكل موضوعي؛ بهدف تعزيز مستوى الجاهزيَّة والاستجابة، وسدِّ أيّ ثغرات من الممكن أن تحدث عن التَّطبيق.

وأكَّد أهميَّة توعية المواطنين بكيفيَّة التَّعامل السَّليم في حالات الطَّوارئ والأزمات كالزَّلازل والفيضانات وغيرها، من خلال إقامة تمارين إخلاء وهميَّة تحاكي الواقع، في المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات؛ بما يسهم في رفع درجة الوعي والجاهزيَّة لدى المواطنين للتَّعامل مع مثل هذه الأحداث في حال حدوثها – لا قدَّر الله -.

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة اختبار الخطط الموازية للقطاعات الخدميَّة مثل الكهرباء والماء والاتِّصالات وغيرها؛ لضمان إدامتها، بالإضافة إلى التَّنسيق والتَّعاون بين جميع المؤسَّسات والجهات، وتجهيز مواقع مسبقة للإيواء ورفدها بالخدمات الضروريَّة وإيجاد عدَّة خيارات وبدائل لها، لاستخدامها في حال حدوث طارئ.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه نائب سموّ رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الرُّكن حاتم الزعبي، حول الموقف العمليَّاتي لتمرين (درب الأمان 3) وتطبيقاته افتراضيَّاً، مستعرضاً أبرز الإجراءات والتَّوصيات التي تمَّ اتِّخاذها خلال مراحل التَّمرين.

بدوره، قال وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في تصريحات صحفيَّة عقب اجتماع مجلس الإدارة، إن (تمرين درب الأمان 3) المعلن عن تنفيذه مسبقاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر يحاكي أي كارثة طبيعية قد تحدث في العالم، مؤكداً أن التمرين يعبر عن استعداد المملكة الأردنية الهاشمية بجميع مؤسساتها من الوزارات والمؤسسات المعنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواجهة خطر الزلزال.

ولفت الشبول إلى أن التمرين يعكس الجدية في التخطيط المسبق لمواجهة أي كارثة قد تحدث في المملكة -لا قدَّر الله-

وأكد أن تمرين (درب الأمان 3) الذي سبقه تمرينان في وقت سابق، يشكل جهداً تنسيقيَّاً تنظيميَّاً مسبقاً لمواجهة أي أزمة وبمشاركة الجميع في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد العميد الزعبي، أن التمرين جاء في إطار استعداد الدولة لمواجهة أي كارثة وتداعياتها على المستوى الوطني.

ولفت إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في تمام الساعة العاشرة صباحاً إيذاناً ببدء التّمرين؛ لتنبيه المواطنين بوجود تمرين يقوم على أساس فحص قدرات الدولة وإمكانياتها.

وأشار إلى أن التمرين مخطط له منذ شهر حزيران الماضي، قبل حدوث الزلزال في المغرب الشقيق، لافتاً إلى أنه تم التحضير للتعامل مع أمور تحاكي واقع الحال في حال حدوث زلزال، مثل تهدُّم مبانٍ وإصابات وأشخاص دون مأوى ونقص في الأغذية والوقود وحوادث طرق وضغط على المستشفيات والمخابز وغيرها من الآثار الأخرى.

--(بترا)





ل م/ ن ح/ ع ط

18/09/2023 19:04:47