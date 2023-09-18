تفاعل الشارع الرياضي مع عودة استضافة الفيصلي والوحدات للمباريات الآسيوية

عمان 18 أيلول (بترا)- تفاعل الشارع الرياضي المحلي مع عودة الفيصلي والوحدات، لاستضافة مبارياتهم في بطولة دوري أبطال أسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

ويلعب الفيصلي في دوري أبطال آسيا في المجموعة الثانية إلى جانب فرق السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف ألأوزبكي، فيما يلعب الوحدات في كاس الاتحاد الأسيوي في المجموعة التي تضم فرق اتحاد أهلي حلب السوري، والكويت الكويتي، والكهرباء العراقي.

ويستضيف فريقا الفيصلي والوحدات مبارياتهم البيتية في عمان، وهو أمر غاب عن المشاركات الأردنية في السنوات الأخيرة، قبل أن يعود في الموسم الحالي.

ويلعب الفيصلي اليوم أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا أمام فريق ناساف الأوزبكي، فيما يلعب الوحدات يوم غد الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السوري.

وعبر الشارع الرياضي المحلي خاصة من جماهير الفيصلي والوحدات، عن سعادته بعودة الأردن لاستضافة منافسات كاس الاتحاد الآسيوي، بعد فترة غياب، فيما لم يسبق للأردن وأن استضاف مباراة بدوري أبطال آسيا، لتأتي مباراة اليوم أمام ناساف، كحدث تاريخي، حيث تعتبر أول مباراة بهذه البطولة تقام في عمان.

وأكد رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، أن الجمهور سعيد بعودة المباريات الآسيوية للأندية إلى عمان، ما يتيح لجماهير الفيصلي والوحدات تشجيع فريقيها من أرض الملعب.

وقال لـ(بترا): "سعداء باستضافة مباريات بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو حدث مهم، ونأمل أن يتوج بتحقيق الفيصلي لنتائج لافتة، مستفيدا من مبارياته البيتية أمم السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي".

وأشار الصمادي إلى أن جمهوري الفيصلي والوحدات وباقي جماهير الكرة الأردنية، سيتواجدوا بكثافة في مدرجات ستاد عمان، لتشجيع ممثلي الكرة الأردنية المتعطشة للإنجازات.

المشجع محمد العبادي، أكد حرصه على متابعة مباريات فريق الفيصلي الآسيوية من الملعب، خاصة وأنها المرة الأولى التي يلعب فيها فريق أردني على أرضه وبين جمهوره في دوري أبطال آسيا.

بدوره، أكد المدرب إبراهيم السقار تفاعل الشارع الرياضي المحلي مع عودة عمان لاستضافة المباريات الآسيوية بعد فترة غياب، بسبب جائحة كورونا، وبسبب نظام البطولة الذي كان يفرض على الفريق المشارك بدوري أبطال آسيا اللعب خارج أرضه وبنظام التجمع، ما حرم الجمهور الاردني من مشاهدة فريقه في الملاعب الأردنية، متمنيا التوفيق للفيصلي والوحدات في مبارياتهم الآسيوية.

--(بترا)

خ خ/رق

18/09/2023 18:49:08

