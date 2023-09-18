جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا

جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا
التاريخ
9/18/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 18 أيلول (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأحزاب.
وقالت رئيسة التجمع ميسون مبيضين، ان الجلسة جاءت ضمن البرامج الذي ينفذ في المحافظات كافة، من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للتوعية.
وأضافت أن الجلسة تضمنت تعريف المرأة بالحقوق والواجبات الواردة بالدستور، وتعزيز الثقافة الدستورية بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي، إضافة إلى التمكين القانوني وتعزيز ثقافة المرأة بالمشاركة بالحياة الحزبية وخاصة الانتخابات النيابية وتعزيز مشاركتها فيها للنهوض بالمرأة الأردنية في المجالات كافة، وصولا لتحقيق مبدأ المساواة.
--(بترا)
ع ج/رق
18/09/2023 18:31:52
MENAFN18092023000117011021ID1107092133
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