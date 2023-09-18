جلسة حوارية في الكرك عن تعزيز دور المرأة سياسيا

الكرك 18 أيلول (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني فرع الكرك، بالتعاون مع جمعية عبق الجنوب الخيرية، اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والأحزاب.

وقالت رئيسة التجمع ميسون مبيضين، ان الجلسة جاءت ضمن البرامج الذي ينفذ في المحافظات كافة، من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للتوعية.

وأضافت أن الجلسة تضمنت تعريف المرأة بالحقوق والواجبات الواردة بالدستور، وتعزيز الثقافة الدستورية بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي، إضافة إلى التمكين القانوني وتعزيز ثقافة المرأة بالمشاركة بالحياة الحزبية وخاصة الانتخابات النيابية وتعزيز مشاركتها فيها للنهوض بالمرأة الأردنية في المجالات كافة، وصولا لتحقيق مبدأ المساواة.

--(بترا)

ع ج/رق

18/09/2023 18:31:52