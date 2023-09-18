مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية
التاريخ
9/18/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين في مكتبه، السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الشرطي والأمني بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال بناء القدرات الفنية والتدريبية وتبادل الخبرات.
وأكد اللواء المعايطة، أهمية التعاون بين مديرية الأمن العام ونظيراتها من الأجهزة الشرطية والأمنية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين.
من جانبها، أشادت لمبرت، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام، مبدية حرص بلادها على توثيق التعاون بين أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وبما يسهم في تعزيز الأمن في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
18/09/2023 18:14:04
MENAFN18092023000117011021ID1107092131
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