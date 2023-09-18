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مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الأميركية

9/18/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين في مكتبه، السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الشرطي والأمني بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال بناء القدرات الفنية والتدريبية وتبادل الخبرات.
وأكد اللواء المعايطة، أهمية التعاون بين مديرية الأمن العام ونظيراتها من الأجهزة الشرطية والأمنية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين.
من جانبها، أشادت لمبرت، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام، مبدية حرص بلادها على توثيق التعاون بين أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وبما يسهم في تعزيز الأمن في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
18/09/2023 18:14:04

MENAFN18092023000117011021ID1107092131

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