كتلة البرنامج النيابية تناقش مأمونية وسلامة الغذاء

عمان 18أيلول (بترا)- ناقشت كتلة البرنامج النيابية برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، مأمونية وسلامة الغذاء الأردني.

وأكد حداد خلال الاجتماع، أهمية سلامة وتوفر الغذاء، باعتباره من الملفات التي يحرص مجلس النواب على متابعها بشكل مستمر، مطالبا الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن، لأن الأمن الغذائي خط أحمر، خاصة بعد الأزمات العالمية المتتالية من حيث التأثير على استمرار توريد سلاسل الغذاء.

وشدد على أهمية أن تخضع كافة شحنات الغذاء لاسيما المستوردة إلى الإجراءات الرقابية والفنية الصارمة دون تمييز بين الشركات أو التجار أو الجهات المستوردة، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة عند إدخال شحنات الأغذية إلى الأسواق الأردنية من حيث النقل والتخزين والتوزيع، ليكون الجميع مطمئنا على سلامة ومأمونية كافة البضائع والمواد التي يتم استيرادها .

واستمعت الكتلة، بحضور النواب الدكتور عيد النعيمات، وعمر النبر ، وتمام الرياطي ، وفايزة عضيبات ، وفراس القضاة، وضرار الحراسيس، إلى شرح من الحضور عن الإجراءات الرقابية المتبعة على المستوردات الغذائية على كافة المنافذ الحدودية .

وأشار مدير عام الجمارك العامة لواء جمارك جلال القضاة، إلى دور الدائرة في تسهيل مهمة دخول البضائع من المعابر الحدودية، ومدى التعاون مع الجهات المعنية الأخرى في إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة، إضافة إلى المعاينة ودفع الرسوم الجمركية.

وأكد مدى التشاركية مع الجهات الرقابية المختلفة لإتمام موافقات إدخال البضائع، مشيرا إلى أن قرار الحجز أو دخول البضائع هو قرار مشترك بين كافة الجهات بعد عمليات الكشف الحسي والفني عليها، مشيرا إلى أن بعض الخلل الذي يحدث في دخول البضائع غير السليمة، هو بعد خروجها من منطقة الجمرك بتعهد من التاجر لحين ظهور نتائج الفحص المخبري لتلك البضائع، حيث يقوم التاجر أو المستورد بالتصرف بالبضائع وبيعها بالأسواق.

وأكد أن الإمكانيات المتاحة لا تسمح للدائرة في تخرين البضائع في الساحات الجمركية لعدم وجود ساحات تحتمل كل هذه الكميات، كون فترة ظهور النتائج في بعض الأحيان تمتد لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التاجر في هذه الحالة يتخذ بحقه عدد من الإجراءات والعقوبات.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على القطاع الغذائي، والتأكيد على مأمونية وتداول الغذاء والدواء من خلال برنامج رقابي نوعي يشمل البضائع المستوردة والمحلية.

وبين أن البضائع المستوردة، يتم إخضاعها للرقابة ولا يجاز تداولها قبل خروج نتائج الفحص، مشيراً إلى أن مشكلة إخراج البضائع من الساحات الجمركية، يخضع من يتصرف في البضائع إلى تطبيق قانون الغذاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن أن تصل للحبس أو الغرامة .

وأوضح أن عينات المواد الغذائية المستوردة تؤخذ في الميناء، وتشرف عليها لجنة من عدة مؤسسات إضافة إلى المتابعة بعد النقل والتخزين والبيع في السوق المحلية ومن خلال فرق المؤسسة التي تقوم بهذا العمل على مدار الساعة.

وحول قضية الأرز الأخيرة، أكد أنها كانت سليمة من أي عيوب عند الاستيراد، وأن الخلل الذي وقع هو في عمليات التخزين التي استمرت لعدة أشهر ، ومع دخول موجة الحر الأخيرة كانت تلك الكميات عرضة للتلف وظهور "السوس" فيها.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الأمن الغذائي يحظى بخطة زراعية وخطة استراتيجية وطنية، وذلك للحفاظ عليه، مشيرا ألى أن التشاركية في أعمال الرقابة، ساهمت في تسهيل انسيابية توريد السلاسل الغذائية للأسواق.

وبين أن كافة المواد الغذائية من اللحوم المبردة والعلاجات البيطرية والبقوليات والحبوب والخضار والفواكه التي هي من اهتمامات الوزارة على المعابر الحدودية، تخضع لفحوصات دقيقة وطويلة بحيث نحصل في النهاية على القرار السليم والدقيق.

من جانبهم، أكد النواب أهمية الرقابة والمتابعة على قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، مؤكدين دور المؤسسات الرقابية في الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن .

وطالبوا بضرورة الكشف المستمر عن أي خلل أو مخالفات يقوم بها التاجر أو المستورد، لضمان عدم تكرار المخالفات، وأن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات أي جهة تسعى إلى العبث في سلامة الغذاء والدواء المستورد للمواطن.

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الجلسة الدكتور حداد وأعضاء الكتلة، أهمية سلامة الغذاء باعتباره خط احمر لا تهاون به من حيث الوفرة والجودة والحفاظ على الأسعار، وعدم قبول الازدواجية في التعامل بين الاطراف، وتطمين المواطنين على سلامة ووفرة غذائهم وأيضا طمأنة التجار وذلك لما فيه من مصلحة مشتركة لوفرة الغذاء والحفاظ على اسعاره بأن يعطوا حق الاعتراض لأخذ رأي مختبرات أخرى معتمدة وخصوصا الجمعية العلمية الملكية

كما شددوا على رفض الاحتكار ان وجد، ووضع قواعد واضحة لا تهاون بها للاستيراد والتخزين ومواصفات المخازن والتوزيع وعدم التهاون في تجاوزها، ومتابعة نتائج القضية الأخيرة والاستماع لآراء كل الاطراف.

--(بترا)





ع س/ف م/رق

18/09/2023 18:01:13