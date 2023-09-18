ورشة عمل حول الإجراءات الضريبية للتعاونيات الزراعية (إعادة بديلة لخبرنا رقم 47)

عمان 18 أيلول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تعزيز مكتسبات الجمعيات التعاونية، خاصة الزراعية، من خلال إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، بما يكفل توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات لها.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظمتها شركة "أدفانس كونسلتنج" بالشراكة مع منظمة "ميرسي كوربس"، بعنوان "الحقوق والواجبات الضريبية للجمعيات التعاونية الزراعية"، بمشاركة 15 تعاونية زراعية من محافظات، البلقاء، وعجلون، وإربد، ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن؛ والمدعوم من الحكومة الهولندية.

من جهته، بين نائب المدير الإقليمي لشركة "أدفانس كونسلتنج" الدكتور سمير برهومة، أهمية التعاون القائم مع المؤسسة في دعم الجمعيات الزراعية، موضحا أن الورشة تهدف إلى إجراء عصف ذهني حول الحقوق والواجبات الضريبة المتعلقة بالجمعيات التعاونية.

بدوره، قال مدير المعهد الضريبي التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور ناصر الخطيب، إن الورشة تسهم في التعرف على احتياجات المشاركين حول الإجراءات الضريبية، ومساعدتهم على تطبيقها عمليا.

وتحدثت تالا المومني من منظمة "ميرسي كوربس"، عن خدمات المنظمة لصغار المزارعين بما في ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.

--(بترا)

رح/م ف/رق

18/09/2023 18:10:22