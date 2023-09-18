ورشة عمل حول الإجراءات الضريبية للتعاونيات الزراعية (إعادة بديلة لخبرنا رقم 47)

ورشة عمل حول الإجراءات الضريبية للتعاونيات الزراعية (إعادة بديلة لخبرنا رقم 47)
التاريخ
9/18/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تعزيز مكتسبات الجمعيات التعاونية، خاصة الزراعية، من خلال إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، بما يكفل توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات لها.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظمتها شركة "أدفانس كونسلتنج" بالشراكة مع منظمة "ميرسي كوربس"، بعنوان "الحقوق والواجبات الضريبية للجمعيات التعاونية الزراعية"، بمشاركة 15 تعاونية زراعية من محافظات، البلقاء، وعجلون، وإربد، ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن؛ والمدعوم من الحكومة الهولندية.
من جهته، بين نائب المدير الإقليمي لشركة "أدفانس كونسلتنج" الدكتور سمير برهومة، أهمية التعاون القائم مع المؤسسة في دعم الجمعيات الزراعية، موضحا أن الورشة تهدف إلى إجراء عصف ذهني حول الحقوق والواجبات الضريبة المتعلقة بالجمعيات التعاونية.
بدوره، قال مدير المعهد الضريبي التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور ناصر الخطيب، إن الورشة تسهم في التعرف على احتياجات المشاركين حول الإجراءات الضريبية، ومساعدتهم على تطبيقها عمليا.
وتحدثت تالا المومني من منظمة "ميرسي كوربس"، عن خدمات المنظمة لصغار المزارعين بما في ذلك الجمعيات التعاونية الزراعية.
--(بترا)
رح/م ف/رق
18/09/2023 18:10:22
MENAFN18092023000117011021ID1107092129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.